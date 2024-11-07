07 ноября 2024

В России выросла себестоимость производства молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной роста себестоимости стало подорожание каждого этапа производства
Причиной роста себестоимости стало подорожание каждого этапа производства Фото:

В России себестоимость молочной продукции выросла на 24% с 2022 года, а его переработка стала дороже на на 15-18%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

«Себестоимость производства молока в России выросла на 24% с 2022 года. В свою очередь, себестоимость переработки за тот же период увеличилась на 15–18% в зависимости от категории», — приводит «Известия» слова Белова.

В союзе подчеркнули, что причиной повышения цен является рост себестоимости на всех этапах производства по ключевым статьям расходов, таких как зарплаты, корма, энергоресурсы, оборудование, его обслуживание и прочее. Несмотря на общее повышение стоимости «молочки», в розничном сегменте темпы увеличения цен все еще остаются ниже общей продовольственной инфляции. В январе — сентябре 2024 года молочная продукция подорожала на 4,4%, в то время как общая продинфляция составила 9,5%.

Ранее URA.RU писало о том, какие в России есть альтернативы коровьему молоку. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, самыми частыми аналогами является козье и овечье молоко.

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В России себестоимость молочной продукции выросла на 24% с 2022 года, а его переработка стала дороже на на 15-18%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. «Себестоимость производства молока в России выросла на 24% с 2022 года. В свою очередь, себестоимость переработки за тот же период увеличилась на 15–18% в зависимости от категории», — приводит «Известия» слова Белова. В союзе подчеркнули, что причиной повышения цен является рост себестоимости на всех этапах производства по ключевым статьям расходов, таких как зарплаты, корма, энергоресурсы, оборудование, его обслуживание и прочее. Несмотря на общее повышение стоимости «молочки», в розничном сегменте темпы увеличения цен все еще остаются ниже общей продовольственной инфляции. В январе — сентябре 2024 года молочная продукция подорожала на 4,4%, в то время как общая продинфляция составила 9,5%. Ранее URA.RU писало о том, какие в России есть альтернативы коровьему молоку. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, самыми частыми аналогами является козье и овечье молоко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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