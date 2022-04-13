РБК: россияне стали больше нервничать и ходить к психологу

14 апреля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

69% граждан РФ отметили, что стали сильнее стрессовать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Большинство жителей России (69%) считают, что уровень их стресса и тревожности повысился. К такому выводу пришли аналитики цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы по поиску работы hh.ru. «Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывают ли они стресс и усилился ли он. 69% признались, что почувствовали это на себе. Каждый второй (52%) признался, что стал больше нервничать», — передает РБК со ссылкой на данные опроса. 17% россиян заявили, что уровень их стресса поднялся, однако они не считают его критическим. При этом на 23% с февраля по март выросло число граждан, желающих обратиться к психологу. Из числа опрошенных только каждый пятый уже занимается с психологом. При чем делают это в основном граждане возрастом от 14 до 28 лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Большинство жителей России (69%) считают, что уровень их стресса и тревожности повысился. К такому выводу пришли аналитики цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы по поиску работы hh.ru. «Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывают ли они стресс и усилился ли он. 69% признались, что почувствовали это на себе. Каждый второй (52%) признался, что стал больше нервничать», — передает РБК со ссылкой на данные опроса. 17% россиян заявили, что уровень их стресса поднялся, однако они не считают его критическим. При этом на 23% с февраля по март выросло число граждан, желающих обратиться к психологу. Из числа опрошенных только каждый пятый уже занимается с психологом. При чем делают это в основном граждане возрастом от 14 до 28 лет.