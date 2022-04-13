13 апреля 2022

РБК: россияне стали больше нервничать и ходить к психологу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ноутбук, работа, кофейня, мужчина, депрессия, фрилансер, фриланс, стресс
69% граждан РФ отметили, что стали сильнее стрессовать Фото:

Большинство жителей России (69%) считают, что уровень их стресса и тревожности повысился. К такому выводу пришли аналитики цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы по поиску работы hh.ru.

«Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывают ли они стресс и усилился ли он. 69% признались, что почувствовали это на себе. Каждый второй (52%) признался, что стал больше нервничать», — передает РБК со ссылкой на данные опроса.

17% россиян заявили, что уровень их стресса поднялся, однако они не считают его критическим. При этом на 23% с февраля по март выросло число граждан, желающих обратиться к психологу. Из числа опрошенных только каждый пятый уже занимается с психологом. При чем делают это в основном граждане возрастом от 14 до 28 лет.

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Большинство жителей России (69%) считают, что уровень их стресса и тревожности повысился. К такому выводу пришли аналитики цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы по поиску работы hh.ru. «Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывают ли они стресс и усилился ли он. 69% признались, что почувствовали это на себе. Каждый второй (52%) признался, что стал больше нервничать», — передает РБК со ссылкой на данные опроса. 17% россиян заявили, что уровень их стресса поднялся, однако они не считают его критическим. При этом на 23% с февраля по март выросло число граждан, желающих обратиться к психологу. Из числа опрошенных только каждый пятый уже занимается с психологом. При чем делают это в основном граждане возрастом от 14 до 28 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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