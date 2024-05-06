06 мая 2024

Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию

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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, виды москвы, кремль, москва 2024
В Москву с визитом прибудет президент Кубы Фото:

Президент Кубы заявил о начале своего рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом глава государства Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в соцсети X.

«Начинаю рабочий визит в Россию. Намерен обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — пояснил в посте Диас-Канель.

Ранее на Кубу с официальным визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встречался с президентом страны, передает RT.

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Президент Кубы заявил о начале своего рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом глава государства Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в соцсети X. «Начинаю рабочий визит в Россию. Намерен обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — пояснил в посте Диас-Канель. Ранее на Кубу с официальным визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встречался с президентом страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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