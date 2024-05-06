Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию

В Москву с визитом прибудет президент Кубы
Президент Кубы заявил о начале своего рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом глава государства Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в соцсети X.
«Начинаю рабочий визит в Россию. Намерен обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — пояснил в посте Диас-Канель.
Ранее на Кубу с официальным визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встречался с президентом страны, передает RT.
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