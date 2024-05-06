Президент Кубы начинает рабочий визит в Россию

07 мая 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

В Москву с визитом прибудет президент Кубы Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Кубы заявил о начале своего рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом глава государства Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в соцсети X. «Начинаю рабочий визит в Россию. Намерен обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — пояснил в посте Диас-Канель. Ранее на Кубу с официальным визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встречался с президентом страны, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Кубы заявил о начале своего рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом глава государства Мигель Диас-Канель сообщил на своей странице в соцсети X. «Начинаю рабочий визит в Россию. Намерен обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — пояснил в посте Диас-Канель. Ранее на Кубу с официальным визитом приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встречался с президентом страны, передает RT.