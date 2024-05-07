Маск спрогнозировал сроки колонизации галактики человечеством

Маск: людям потребуется миллион лет для колонизации галактики
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Человечество имеет шанс увидеть следы былых инопланетных цивилизаций, считает Илон Маск Фото:

Для того чтобы человеческой цивилизации удалось освоить галактику, ей необходимо продержаться целый миллион лет. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на конференции в Институте Майкла Милкена.

«Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — приводит слова Маска официальный сайт института. Помимо этого, бизнесмен не исключил возможности обнаружения человечеством следов былых инопланетных цивилизаций, давно исчезнувших, что, по его мнению, также возможно в будущем.

Илон Маск также утверждал, что в нашей части галактики нет инопланетян. Предприниматель допустил возможность их существования, но отметил, что признаков жизни инопланетных существ не обнаружено.

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Для того чтобы человеческой цивилизации удалось освоить галактику, ей необходимо продержаться целый миллион лет. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на конференции в Институте Майкла Милкена. «Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — приводит слова Маска официальный сайт института. Помимо этого, бизнесмен не исключил возможности обнаружения человечеством следов былых инопланетных цивилизаций, давно исчезнувших, что, по его мнению, также возможно в будущем. Илон Маск также утверждал, что в нашей части галактики нет инопланетян. Предприниматель допустил возможность их существования, но отметил, что признаков жизни инопланетных существ не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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