Маск спрогнозировал сроки колонизации галактики человечеством

Маск: людям потребуется миллион лет для колонизации галактики

07 мая 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Человечество имеет шанс увидеть следы былых инопланетных цивилизаций, считает Илон Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Для того чтобы человеческой цивилизации удалось освоить галактику, ей необходимо продержаться целый миллион лет. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на конференции в Институте Майкла Милкена. «Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — приводит слова Маска официальный сайт института. Помимо этого, бизнесмен не исключил возможности обнаружения человечеством следов былых инопланетных цивилизаций, давно исчезнувших, что, по его мнению, также возможно в будущем. Илон Маск также утверждал, что в нашей части галактики нет инопланетян. Предприниматель допустил возможность их существования, но отметил, что признаков жизни инопланетных существ не обнаружено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того чтобы человеческой цивилизации удалось освоить галактику, ей необходимо продержаться целый миллион лет. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на конференции в Институте Майкла Милкена. «Если бы мы продержались как цивилизация миллион лет, то было бы невероятно. Мы, наверное, были бы в каждой части галактики», — приводит слова Маска официальный сайт института. Помимо этого, бизнесмен не исключил возможности обнаружения человечеством следов былых инопланетных цивилизаций, давно исчезнувших, что, по его мнению, также возможно в будущем. Илон Маск также утверждал, что в нашей части галактики нет инопланетян. Предприниматель допустил возможность их существования, но отметил, что признаков жизни инопланетных существ не обнаружено.