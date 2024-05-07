В РФ хотят сделать бесплатными детсады для многодетных семей

07 мая 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Дошкольные учреждения играют важную роль для многодетных семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отменить оплату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей предложила депутат Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее обращение она направила на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. «Представляется необходимым предложить отменить для многодетных семей плату за присмотр и уход за детьми, проходящими обучение по программам дошкольного образования», — отмечает Лантратова в документе, пишет RT. Она напомнила, что размер средней родительской платы за посещение детского сада составляет порядка 166 рублей в день или 3600 рублей в месяц. В расчете на троих детей данная сумма в месяц будет равняться 10800 рублей. По закону можно оформить компенсацию платы в следующем порядке: на первого ребенка — не менее 20%, на второго — не менее 50%, на третьего — не менее 70%. Тогда оплата за троих детей составит примерно 5760 рублей в месяц при среднем размере оплаты за детский сад 3600 рублей в месяц. Сумма для многодетных семей, попадающих в категорию бедных, существенная, уверена Лантратова. В российском правительстве ранее сообщили о намерении продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Как рассказали в пресс-службе кабмина, льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отменить оплату за посещение дошкольных учреждений для многодетных семей предложила депутат Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее обращение она направила на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. «Представляется необходимым предложить отменить для многодетных семей плату за присмотр и уход за детьми, проходящими обучение по программам дошкольного образования», — отмечает Лантратова в документе, пишет RT. Она напомнила, что размер средней родительской платы за посещение детского сада составляет порядка 166 рублей в день или 3600 рублей в месяц. В расчете на троих детей данная сумма в месяц будет равняться 10800 рублей. По закону можно оформить компенсацию платы в следующем порядке: на первого ребенка — не менее 20%, на второго — не менее 50%, на третьего — не менее 70%. Тогда оплата за троих детей составит примерно 5760 рублей в месяц при среднем размере оплаты за детский сад 3600 рублей в месяц. Сумма для многодетных семей, попадающих в категорию бедных, существенная, уверена Лантратова. В российском правительстве ранее сообщили о намерении продлить выплаты для семей с детьми на погашение ипотеки на семь лет. Как рассказали в пресс-службе кабмина, льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года.