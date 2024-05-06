В России появится банк биоматериалов здоровых людей

В Сеченовском университете Минздрава России появится крупный банк биоматериалов здоровых людей. Об этом рассказали разработчики нового биобанка.
«Крупнейший в стране банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России», — сказали разработчики. Передает газета «Известия».
Исследования биоматериалов аналогичны обратному инжинирингу, говорит директор нового биобанка Анна Семина. «В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни», — сказала директор. Благодаря этому будет возможно выявить связь между биомаркерами и заболеваниями. Результаты помогут прогнозировать риск заболеваний задолго до их появления.
Этот подход позволит корректировать образ жизни заранее, чтобы снизить риски и продлить активный период жизни. Для этого необходимо собрать достаточное количество образцов добровольцев, сказано в тексте.
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