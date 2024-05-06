06 мая 2024

В России появится банк биоматериалов здоровых людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты исследований помогут прогнозировать риск заболеваний задолго до их появления (архивное фото) Фото:

В Сеченовском университете Минздрава России появится крупный банк биоматериалов здоровых людей. Об этом рассказали разработчики нового биобанка.

«Крупнейший в стране банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России», — сказали разработчики. Передает газета «Известия».

Исследования биоматериалов аналогичны обратному инжинирингу, говорит директор нового биобанка Анна Семина. «В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни», — сказала директор. Благодаря этому будет возможно выявить связь между биомаркерами и заболеваниями. Результаты помогут прогнозировать риск заболеваний задолго до их появления.

Этот подход позволит корректировать образ жизни заранее, чтобы снизить риски и продлить активный период жизни. Для этого необходимо собрать достаточное количество образцов добровольцев, сказано в тексте.

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В Сеченовском университете Минздрава России появится крупный банк биоматериалов здоровых людей. Об этом рассказали разработчики нового биобанка. «Крупнейший в стране банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России», — сказали разработчики. Передает газета «Известия». Исследования биоматериалов аналогичны обратному инжинирингу, говорит директор нового биобанка Анна Семина. «В идеале, однажды получив биоматериал, мы начнем отслеживать донора на протяжении всей его жизни», — сказала директор. Благодаря этому будет возможно выявить связь между биомаркерами и заболеваниями. Результаты помогут прогнозировать риск заболеваний задолго до их появления. Этот подход позволит корректировать образ жизни заранее, чтобы снизить риски и продлить активный период жизни. Для этого необходимо собрать достаточное количество образцов добровольцев, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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