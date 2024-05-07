Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

07 мая 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Акцию в память о погибших в Великой Отечественной Войне пытали сорвать в Нью-Йорке представители постпредства Украины при ООН. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в ВОВ», — передают данные источника РИА Новости. Уточняется, что они выступили против акции возложения цветов к памятникам воинам. Собеседник агентства заявил, что это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акцию в память о погибших в Великой Отечественной Войне пытали сорвать в Нью-Йорке представители постпредства Украины при ООН. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в ВОВ», — передают данные источника РИА Новости. Уточняется, что они выступили против акции возложения цветов к памятникам воинам. Собеседник агентства заявил, что это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.