Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

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Акцию в память о погибших в Великой Отечественной Войне пытали сорвать в Нью-Йорке представители постпредства Украины при ООН. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в ВОВ», — передают данные источника РИА Новости. Уточняется, что они выступили против акции возложения цветов к памятникам воинам. Собеседник агентства заявил, что это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.

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Акцию в память о погибших в Великой Отечественной Войне пытали сорвать в Нью-Йорке представители постпредства Украины при ООН. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в ВОВ», — передают данные источника РИА Новости. Уточняется, что они выступили против акции возложения цветов к памятникам воинам. Собеседник агентства заявил, что это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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