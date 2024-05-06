В зоне спецоперации нашли тело наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, с шевронами французского флага. Об этом сообщили РИА Новости.
«Шевроны с изображением французского флага обнаружены на теле наемника, ликвидированного российскими силами под Белогоровкой в ЛНР», — говорится в материале. Агентство ссылается на видеокадры с опорного пункта, который на данный момент захвачен силами ВС РФ.
Уточняется, что на одном из тел было замечено несколько шевронов. Один из них в виде перевернутого флага Франции, на рукаве нашли шеврон с флагом Франции в стиле милитари.
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