06 мая 2024

На теле убитого в зоне СВО наемника нашли шевроны с флагом Франции

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
На одежде убитого военного был шеврон с французским триколором Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации нашли тело наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, с шевронами французского флага. Об этом сообщили РИА Новости.

«Шевроны с изображением французского флага обнаружены на теле наемника, ликвидированного российскими силами под Белогоровкой в ЛНР», — говорится в материале. Агентство ссылается на видеокадры с опорного пункта, который на данный момент захвачен силами ВС РФ.

Уточняется, что на одном из тел было замечено несколько шевронов. Один из них в виде перевернутого флага Франции, на рукаве нашли шеврон с флагом Франции в стиле милитари.

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В зоне спецоперации нашли тело наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, с шевронами французского флага. Об этом сообщили РИА Новости. «Шевроны с изображением французского флага обнаружены на теле наемника, ликвидированного российскими силами под Белогоровкой в ЛНР», — говорится в материале. Агентство ссылается на видеокадры с опорного пункта, который на данный момент захвачен силами ВС РФ. Уточняется, что на одном из тел было замечено несколько шевронов. Один из них в виде перевернутого флага Франции, на рукаве нашли шеврон с флагом Франции в стиле милитари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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