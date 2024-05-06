На теле убитого в зоне СВО наемника нашли шевроны с флагом Франции

07 мая 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

На одежде убитого военного был шеврон с французским триколором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации нашли тело наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, с шевронами французского флага. Об этом сообщили РИА Новости. «Шевроны с изображением французского флага обнаружены на теле наемника, ликвидированного российскими силами под Белогоровкой в ЛНР», — говорится в материале. Агентство ссылается на видеокадры с опорного пункта, который на данный момент захвачен силами ВС РФ. Уточняется, что на одном из тел было замечено несколько шевронов. Один из них в виде перевернутого флага Франции, на рукаве нашли шеврон с флагом Франции в стиле милитари. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне спецоперации нашли тело наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, с шевронами французского флага. Об этом сообщили РИА Новости. «Шевроны с изображением французского флага обнаружены на теле наемника, ликвидированного российскими силами под Белогоровкой в ЛНР», — говорится в материале. Агентство ссылается на видеокадры с опорного пункта, который на данный момент захвачен силами ВС РФ. Уточняется, что на одном из тел было замечено несколько шевронов. Один из них в виде перевернутого флага Франции, на рукаве нашли шеврон с флагом Франции в стиле милитари.