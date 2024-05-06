06 мая 2024

В РФ резко вырастет количество камер для штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
В 2023 году заказы на камеры от госструктур увеличились в 2,5 раза Фото:

В России значительно увеличится количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.

«По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста. Это связано с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений», — передает слова Александра Калошина газета «Известия».

Камеры, фиксирующие нарушения при помощи искусственного интеллекта — это эффективный способ пополнения бюджета: каждая камера окупается за два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников уверен, что штрафы за нарушения в будущем могут снизить их количество.

Автоэксперт Максим Кадаков ранее сообщал, что по камерам могут отследить водителей, которые препятствуют доступу пешеходов к трамвайным остановкам. Штраф за такое нарушение — 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, пишет RT.

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В России значительно увеличится количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин. «По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста. Это связано с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений», — передает слова Александра Калошина газета «Известия». Камеры, фиксирующие нарушения при помощи искусственного интеллекта — это эффективный способ пополнения бюджета: каждая камера окупается за два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников уверен, что штрафы за нарушения в будущем могут снизить их количество. Автоэксперт Максим Кадаков ранее сообщал, что по камерам могут отследить водителей, которые препятствуют доступу пешеходов к трамвайным остановкам. Штраф за такое нарушение — 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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