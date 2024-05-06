В РФ резко вырастет количество камер для штрафов

07 мая 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

В 2023 году заказы на камеры от госструктур увеличились в 2,5 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России значительно увеличится количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин. «По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста. Это связано с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений», — передает слова Александра Калошина газета «Известия». Камеры, фиксирующие нарушения при помощи искусственного интеллекта — это эффективный способ пополнения бюджета: каждая камера окупается за два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников уверен, что штрафы за нарушения в будущем могут снизить их количество. Автоэксперт Максим Кадаков ранее сообщал, что по камерам могут отследить водителей, которые препятствуют доступу пешеходов к трамвайным остановкам. Штраф за такое нарушение — 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России значительно увеличится количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин. «По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста. Это связано с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений», — передает слова Александра Калошина газета «Известия». Камеры, фиксирующие нарушения при помощи искусственного интеллекта — это эффективный способ пополнения бюджета: каждая камера окупается за два месяца, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников уверен, что штрафы за нарушения в будущем могут снизить их количество. Автоэксперт Максим Кадаков ранее сообщал, что по камерам могут отследить водителей, которые препятствуют доступу пешеходов к трамвайным остановкам. Штраф за такое нарушение — 1,5 тысячи до двух тысяч рублей, пишет RT.