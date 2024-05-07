Компании РФ проверяют соискателей на полиграфе, картах таро и у гадалок

Соискателей вакансий иногда проверяют на «детекторе лжи» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России работодатели проверяют соискателей вакансий на полиграфе, картах таро и даже у гадалок. Об этом сообщают представители компаний, занимающихся подбором персонала.

«Более трети работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе. Часть компаний используют при проверке астрологов, а иногда гадалок с картами таро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Соискатели вакансий в большинстве своем лояльно относятся к проверкам на полиграфе. Однако гадалки и астрологи вызывают у них искреннее удивление, отмечает издание.

Ранее в Пермском крае глав муниципалитетов решили проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина.