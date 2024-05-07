Компании РФ проверяют соискателей на полиграфе, картах таро и у гадалок

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Клипарт по теме Детектор лжи, полиграф. Курган, допрос, детектор лжи, полиграф
Соискателей вакансий иногда проверяют на «детекторе лжи» Фото:

В России работодатели проверяют соискателей вакансий на полиграфе, картах таро и даже у гадалок. Об этом сообщают представители компаний, занимающихся подбором персонала.

«Более трети работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе. Часть компаний используют при проверке астрологов, а иногда гадалок с картами таро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Соискатели вакансий в большинстве своем лояльно относятся к проверкам на полиграфе. Однако гадалки и астрологи вызывают у них искреннее удивление, отмечает издание.

Ранее в Пермском крае глав муниципалитетов решили проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина.

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В России работодатели проверяют соискателей вакансий на полиграфе, картах таро и даже у гадалок. Об этом сообщают представители компаний, занимающихся подбором персонала. «Более трети работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе. Часть компаний используют при проверке астрологов, а иногда гадалок с картами таро», — передает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний. Соискатели вакансий в большинстве своем лояльно относятся к проверкам на полиграфе. Однако гадалки и астрологи вызывают у них искреннее удивление, отмечает издание. Ранее в Пермском крае глав муниципалитетов решили проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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