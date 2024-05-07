Компании РФ проверяют соискателей на полиграфе, картах таро и у гадалок

В России работодатели проверяют соискателей вакансий на полиграфе, картах таро и даже у гадалок. Об этом сообщают представители компаний, занимающихся подбором персонала.
«Более трети работодателей в РФ считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе. Часть компаний используют при проверке астрологов, а иногда гадалок с картами таро», —
Соискатели вакансий в большинстве своем лояльно относятся к проверкам на полиграфе. Однако гадалки и астрологи вызывают у них искреннее удивление, отмечает издание.
Ранее в Пермском крае глав муниципалитетов решили проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.