Послу Британии выражен протест после заявлений об ударах по России

06 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Кейси предупрежден о последствиях ударов Украины по территории РФ Фото: Владимир Смирнов/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Послу Великобритании Найджелу Кейси был выражен протест из-за заявлений главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с помощью британского оружия. Об этом сообщает МИД РФ. «Послу Британии выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием», — сообщается в telegram-канале МИД РФ . Отмечается, что Кейси предупрежден о том, что в ответ на удары Украины по территории России страна может атаковать любую технику и военные объекты Великобритании в Киеве и за его пределами. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась насчет слов Кэмерона. Она заявила, что подобное является признанием того, что Запад ведет войну против РФ посредством Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Послу Великобритании Найджелу Кейси был выражен протест из-за заявлений главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с помощью британского оружия. Об этом сообщает МИД РФ. «Послу Британии выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием», — сообщается в telegram-канале МИД РФ. Отмечается, что Кейси предупрежден о том, что в ответ на удары Украины по территории России страна может атаковать любую технику и военные объекты Великобритании в Киеве и за его пределами. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась насчет слов Кэмерона. Она заявила, что подобное является признанием того, что Запад ведет войну против РФ посредством Украины.