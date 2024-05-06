США признали риски при захвате своей техники на Украине

Пентагон учитывает, что передаваемая техника США иностранным партнерам, включая Украину, может быть захвачена, а технологии могут попасть в руки другой страны. Об этом заявил представитель ведомства Патрик Райдер.
«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос, боится ли Пентагон, что Россия могла получить технологии США через захваченную военную технику на Украине. Также он добавил, что каких-либо подробностей у него нет.
В Москве на площадке перед Музеем Победы выставили трофейную технику НАТО. Некоторые машины были захвачены ВС РФ в боях под Работино, Малой Токмачкой и под Авдеевкой.
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Пентагон учитывает, что передаваемая техника США иностранным партнерам, включая Украину, может быть захвачена, а технологии могут попасть в руки другой страны. Об этом заявил представитель ведомства Патрик Райдер. «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос, боится ли Пентагон, что Россия могла получить технологии США через захваченную военную технику на Украине. Также он добавил, что каких-либо подробностей у него нет. В Москве на площадке перед Музеем Победы выставили трофейную технику НАТО. Некоторые машины были захвачены ВС РФ в боях под Работино, Малой Токмачкой и под Авдеевкой.