06 мая 2024

США признали риски при захвате своей техники на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, американская гаубица
США осознают риски при захвате Россией американской техники на Украине (архивное фото) Фото:

Пентагон учитывает, что передаваемая техника США иностранным партнерам, включая Украину, может быть захвачена, а технологии могут попасть в руки другой страны. Об этом заявил представитель ведомства Патрик Райдер.

«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос, боится ли Пентагон, что Россия могла получить технологии США через захваченную военную технику на Украине. Также он добавил, что каких-либо подробностей у него нет.

В Москве на площадке перед Музеем Победы выставили трофейную технику НАТО. Некоторые машины были захвачены ВС РФ в боях под Работино, Малой Токмачкой и под Авдеевкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон учитывает, что передаваемая техника США иностранным партнерам, включая Украину, может быть захвачена, а технологии могут попасть в руки другой страны. Об этом заявил представитель ведомства Патрик Райдер. «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос, боится ли Пентагон, что Россия могла получить технологии США через захваченную военную технику на Украине. Также он добавил, что каких-либо подробностей у него нет. В Москве на площадке перед Музеем Победы выставили трофейную технику НАТО. Некоторые машины были захвачены ВС РФ в боях под Работино, Малой Токмачкой и под Авдеевкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...