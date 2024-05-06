США признали риски при захвате своей техники на Украине

07 мая 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

США осознают риски при захвате Россией американской техники на Украине (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Пентагон учитывает, что передаваемая техника США иностранным партнерам, включая Украину, может быть захвачена, а технологии могут попасть в руки другой страны. Об этом заявил представитель ведомства Патрик Райдер. «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос, боится ли Пентагон, что Россия могла получить технологии США через захваченную военную технику на Украине. Также он добавил, что каких-либо подробностей у него нет. В Москве на площадке перед Музеем Победы выставили трофейную технику НАТО. Некоторые машины были захвачены ВС РФ в боях под Работино, Малой Токмачкой и под Авдеевкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон учитывает, что передаваемая техника США иностранным партнерам, включая Украину, может быть захвачена, а технологии могут попасть в руки другой страны. Об этом заявил представитель ведомства Патрик Райдер. «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — сказал Райдер на брифинге, отвечая на вопрос, боится ли Пентагон, что Россия могла получить технологии США через захваченную военную технику на Украине. Также он добавил, что каких-либо подробностей у него нет. В Москве на площадке перед Музеем Победы выставили трофейную технику НАТО. Некоторые машины были захвачены ВС РФ в боях под Работино, Малой Токмачкой и под Авдеевкой.