Путин задал стандарты новому правительству

Что потребуется от будущего состава кабмина

06 мая 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Путин 6 мая обратился к членам уходящего правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин задал планку, которую должен будет преодолеть будущий состав кабинета министров. Так политологи трактуют встречу главы государства с кабинетом министров, который 7 мая уйдет в отставку. Собеседники URA.RU уверены, что действующий состав показал свою эффективность в непростых для них условиях. Открывая встречу с правительством, Путин напомнил о тех условиях, в которых начал работать этот состав кабинета министров, и то, как проходила его деятельность. Речь о пандемии коронавируса, которая потребовала от правительства работы по мобилизации ресурсов в здравоохранении, социальной сфере, промышленности и производстве. «В целом мы прошли это достойно. Очень многое было сделано правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики», — подчеркнул президент. Пандемия коронавируса потребовала от правительства работы по мобилизации ресурсов в здравоохранении, социальной сфере, промышленности и производстве, заявил Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Путин отметил, что кабмин в этих условиях решал вопросы поддержки предприятий и других секторов экономики. Она, по словам главы государства, была сбалансированной и своевременной, что дало «удовлетворительный результат». Он поблагодарил всех представителей правительства за профессионализм и «понимание своей ответственности». В 2022 году начались «другие проблемы», которые также стали еще одной ключевой задачей для кабинета министров. «Мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе… не удается решить проблему мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — подчеркнул Путин. В результате начала СВО, как отметил глава РФ, было введено «бесконечное число санкций», чтобы «разрушить Россию изнутри» не только политически, но и экономически. Рестрикции также были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому», — указал российский лидер. Путин похвалил кабмин за цифровизацию и переход доступности государственных услуг для граждан на «новый уровень» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хорошими темпами удалось обеспечить рост доходов граждан, реальной заработной платы, реальных доходов населения, добавил он, в то же время подчеркнув, что «мы могли бы сделать еще больше». Кроме того, Путин похвалил кабмин за внедрение современных подходов, цифровых технологий управления, что позволило вывести процессы отраслевой и межведомственной координации, доступность государственных услуг для граждан на «новый уровень». «По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач… То, что сделано до сих пор, — это хорошая база, чтобы двигаться дальше», — пояснил он. Путин напомнил, что в ближайшее время по Конституции положена отставка и процедура формирования нового состава правительства. Он поставил задачу: «В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития». «Один политический цикл заканчивается. Другой политический цикл начинается. Но работа в интересах России, российского — русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», — резюмировал Путин. Путин на встрече задал планку для будущего кабинета и его представителей, утверждает Ляховецкий Фото: Роман Наумов © URA.RU Хотя президент дал положительную оценку работе правительства, есть моменты, на которые отдельно обратил внимание глава государства, рассказал URA.RU политолог Никита Ляховецкий. По его словам, Путин на встрече задал планку для будущего кабинета министров и его представителей. «Вне зависимости от состава нового правительства, его главной задачей будет реализация национальных проектов, обозначенных президентом на последнем послании Федеральному Собранию, — продолжил Ляховецкий. — Большинство из них будут запущены в 2025 году. В рамках их реализации ожидаются масштабные государственные инвестиции в социальную сферу, демографию, технологии и инфраструктуру. На их выполнение правительство выделит более двух триллионов рублей». Рост ВВП России выше показателя развитых стран вопреки титаническим, но безуспешным усилиям коллективного Запада ослабить и изолировать Россию, ограничив ей возможности для развития — показатель верно выбранных рабочих механизмов выстраивания межгосударственных и внутриэкономических связей и отношений, подчеркивает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «Наращивание экономических связей с дружественными странами, рост экспорта и увеличение энергопотребления внутри страны, связанный с ростом промышленного производства на фоне падения или стагнации промпроизводства в странах еврозоны, показывают устойчивость работы текущего правительства. Безусловно, все те успешные кейсы, которые были решены текущим кабинетом министров за время его работы, должны быть учтены при реализации текущих и формировании новых задач», — пояснил политолог. Достойное прохождение вызовов правительством, связанных с борьбой с санкциями, говорят о том, что Путин доволен работой действующего состава кабинета министров, подчеркнул Поляков Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам руководителя «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, заявления Путина о достойном прохождении вызовов правительством, связанных с пандемией коронавируса и борьбой с санкциями говорят о том, что глава государства доволен работой действующего состава кабинета министров. «В тех условиях, которые сложились, действующий состав показал достойный результат работы, и президент это отметил. Этот кабинет министров обладает достаточными качествами, и встреча — косвенное свидетельство о том, что в следующий состав войдут его многие действующие члены», — отметил Поляков. Путин также обозначил главный приоритет для работы будущего кабмина, отметил Ляховецкий. Речь о социально-экономическом блоке, которому на этом совещании было уделено больше всего внимания. По словам политолога, все наработки, которые обсуждались на множественных совещаниях с участием главы государства, позволят новому составу правительства «без раскачки» приступить к выполнению своей работы. «Россия является одним из лидирующих государств в мире в части реализации социальной политики, а гарантом исполнения всех взятых государством обязательств является президент. При этом он ежегодно улучшает и расширяет меры поддержки граждан. Индексация материнского капитала и зарплат бюджетников, поддержка семей участников СВО, повышение МРОТ, поддержка учителей и врачей — все эти меры дают людям уверенность в президенте и правительстве», — добавил Ляховецкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин задал планку, которую должен будет преодолеть будущий состав кабинета министров. Так политологи трактуют встречу главы государства с кабинетом министров, который 7 мая уйдет в отставку. Собеседники URA.RU уверены, что действующий состав показал свою эффективность в непростых для них условиях. Открывая встречу с правительством, Путин напомнил о тех условиях, в которых начал работать этот состав кабинета министров, и то, как проходила его деятельность. Речь о пандемии коронавируса, которая потребовала от правительства работы по мобилизации ресурсов в здравоохранении, социальной сфере, промышленности и производстве. Путин отметил, что кабмин в этих условиях решал вопросы поддержки предприятий и других секторов экономики. Она, по словам главы государства, была сбалансированной и своевременной, что дало «удовлетворительный результат». Он поблагодарил всех представителей правительства за профессионализм и «понимание своей ответственности». В 2022 году начались «другие проблемы», которые также стали еще одной ключевой задачей для кабинета министров. «Мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе… не удается решить проблему мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — подчеркнул Путин. В результате начала СВО, как отметил глава РФ, было введено «бесконечное число санкций», чтобы «разрушить Россию изнутри» не только политически, но и экономически. Рестрикции также были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому», — указал российский лидер. Хорошими темпами удалось обеспечить рост доходов граждан, реальной заработной платы, реальных доходов населения, добавил он, в то же время подчеркнув, что «мы могли бы сделать еще больше». Кроме того, Путин похвалил кабмин за внедрение современных подходов, цифровых технологий управления, что позволило вывести процессы отраслевой и межведомственной координации, доступность государственных услуг для граждан на «новый уровень». «По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних, да и будущих задач… То, что сделано до сих пор, — это хорошая база, чтобы двигаться дальше», — пояснил он. Путин напомнил, что в ближайшее время по Конституции положена отставка и процедура формирования нового состава правительства. Он поставил задачу: «В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития». Хотя президент дал положительную оценку работе правительства, есть моменты, на которые отдельно обратил внимание глава государства, рассказал URA.RU политолог Никита Ляховецкий. По его словам, Путин на встрече задал планку для будущего кабинета министров и его представителей. «Вне зависимости от состава нового правительства, его главной задачей будет реализация национальных проектов, обозначенных президентом на последнем послании Федеральному Собранию, — продолжил Ляховецкий. — Большинство из них будут запущены в 2025 году. В рамках их реализации ожидаются масштабные государственные инвестиции в социальную сферу, демографию, технологии и инфраструктуру. На их выполнение правительство выделит более двух триллионов рублей». Рост ВВП России выше показателя развитых стран вопреки титаническим, но безуспешным усилиям коллективного Запада ослабить и изолировать Россию, ограничив ей возможности для развития — показатель верно выбранных рабочих механизмов выстраивания межгосударственных и внутриэкономических связей и отношений, подчеркивает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. «Наращивание экономических связей с дружественными странами, рост экспорта и увеличение энергопотребления внутри страны, связанный с ростом промышленного производства на фоне падения или стагнации промпроизводства в странах еврозоны, показывают устойчивость работы текущего правительства. Безусловно, все те успешные кейсы, которые были решены текущим кабинетом министров за время его работы, должны быть учтены при реализации текущих и формировании новых задач», — пояснил политолог. По словам руководителя «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, заявления Путина о достойном прохождении вызовов правительством, связанных с пандемией коронавируса и борьбой с санкциями говорят о том, что глава государства доволен работой действующего состава кабинета министров. «В тех условиях, которые сложились, действующий состав показал достойный результат работы, и президент это отметил. Этот кабинет министров обладает достаточными качествами, и встреча — косвенное свидетельство о том, что в следующий состав войдут его многие действующие члены», — отметил Поляков. Путин также обозначил главный приоритет для работы будущего кабмина, отметил Ляховецкий. Речь о социально-экономическом блоке, которому на этом совещании было уделено больше всего внимания. По словам политолога, все наработки, которые обсуждались на множественных совещаниях с участием главы государства, позволят новому составу правительства «без раскачки» приступить к выполнению своей работы. «Россия является одним из лидирующих государств в мире в части реализации социальной политики, а гарантом исполнения всех взятых государством обязательств является президент. При этом он ежегодно улучшает и расширяет меры поддержки граждан. Индексация материнского капитала и зарплат бюджетников, поддержка семей участников СВО, повышение МРОТ, поддержка учителей и врачей — все эти меры дают людям уверенность в президенте и правительстве», — добавил Ляховецкий.