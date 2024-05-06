06 мая 2024

The Times заявила о высоком риске теракта на Олимпиаде

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Французская система распознавания дронов показывает низкие результаты, пишет The Times. Фото:

Система Parade, предназначенная для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, оказалась неэффективной в условиях городской застройки, способна обнаружить только каждый третий дрон. Это повышает опасность террористических атак с использованием беспилотников, как отмечают эксперты в материале The Times.

«Система Parade, стоимостью в 350 миллионов евро, не соответствует ожиданиям „превосходства“. Она часто путает беспилотники с вентиляторами кондиционеров и обнаруживает их только на расстоянии до 800 метров», — приводит газета The Times слова специалиста, знакомого с тестированием системы. Однако отмечается, что Parade будет лишь частью комплексной системы безопасности Игр, включающей и другие технологии.

На прошлогоднем чемпионате мира по регби во Франции система Parade уже применялась для выявления нелегального использования дронов. Тогда было зафиксировано 55 инцидентов с беспилотниками, управляемыми без соответствующего разрешения.

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Система Parade, предназначенная для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, оказалась неэффективной в условиях городской застройки, способна обнаружить только каждый третий дрон. Это повышает опасность террористических атак с использованием беспилотников, как отмечают эксперты в материале The Times. «Система Parade, стоимостью в 350 миллионов евро, не соответствует ожиданиям „превосходства“. Она часто путает беспилотники с вентиляторами кондиционеров и обнаруживает их только на расстоянии до 800 метров», — приводит газета The Times слова специалиста, знакомого с тестированием системы. Однако отмечается, что Parade будет лишь частью комплексной системы безопасности Игр, включающей и другие технологии. На прошлогоднем чемпионате мира по регби во Франции система Parade уже применялась для выявления нелегального использования дронов. Тогда было зафиксировано 55 инцидентов с беспилотниками, управляемыми без соответствующего разрешения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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