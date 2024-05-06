The Times заявила о высоком риске теракта на Олимпиаде

07 мая 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Французская система распознавания дронов показывает низкие результаты, пишет The Times. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Система Parade, предназначенная для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, оказалась неэффективной в условиях городской застройки, способна обнаружить только каждый третий дрон. Это повышает опасность террористических атак с использованием беспилотников, как отмечают эксперты в материале The Times. «Система Parade, стоимостью в 350 миллионов евро, не соответствует ожиданиям „превосходства“. Она часто путает беспилотники с вентиляторами кондиционеров и обнаруживает их только на расстоянии до 800 метров», — приводит газета The Times слова специалиста, знакомого с тестированием системы. Однако отмечается, что Parade будет лишь частью комплексной системы безопасности Игр, включающей и другие технологии. На прошлогоднем чемпионате мира по регби во Франции система Parade уже применялась для выявления нелегального использования дронов. Тогда было зафиксировано 55 инцидентов с беспилотниками, управляемыми без соответствующего разрешения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Система Parade, предназначенная для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, оказалась неэффективной в условиях городской застройки, способна обнаружить только каждый третий дрон. Это повышает опасность террористических атак с использованием беспилотников, как отмечают эксперты в материале The Times. «Система Parade, стоимостью в 350 миллионов евро, не соответствует ожиданиям „превосходства“. Она часто путает беспилотники с вентиляторами кондиционеров и обнаруживает их только на расстоянии до 800 метров», — приводит газета The Times слова специалиста, знакомого с тестированием системы. Однако отмечается, что Parade будет лишь частью комплексной системы безопасности Игр, включающей и другие технологии. На прошлогоднем чемпионате мира по регби во Франции система Parade уже применялась для выявления нелегального использования дронов. Тогда было зафиксировано 55 инцидентов с беспилотниками, управляемыми без соответствующего разрешения.