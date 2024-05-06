Mash: Орбакайте после отъезда в США возвращается для заработка в Россию

06 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала в США, намерена снова вернуться Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» Певица Кристина Орбакайте решила вернуться в Россию из США, чтобы заработать на выступлениях. Перед этим она повысила цену на концерты — 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5 млн. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из РФ в США, снова хочет вернуться на родину — для закрытых выступлений. Цена вопроса — 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5. После, конечно, отъезд обратно в Америку», — говорится в публикации. После выступления в России у певицы намечен тур по США и Канаде. Источники проекта отметили, что спрос на выступления Орбакайте в Штатах «почти нулевой». Корпоративное турне по РФ начнется с музыкального фестиваля в Кремлевском дворце. Ожидается, что оно состоится 1 июня. Mash пишет, что певица хотела вернуться с концертами еще 8 марта, однако ее отговорила ее мама, Алла Пугачева. Та заявила, что «нормальные люди не возвращаются в Россию». При этом сама Орбакайте говорила, что никогда не покидала страну. По ее словам, она живет в России. До этого заявления у нее отменили гастрольный тур в Сибири. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Кристина Орбакайте решила вернуться в Россию из США, чтобы заработать на выступлениях. Перед этим она повысила цену на концерты — 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5 млн. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из РФ в США, снова хочет вернуться на родину — для закрытых выступлений. Цена вопроса — 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5. После, конечно, отъезд обратно в Америку», — говорится в публикации. После выступления в России у певицы намечен тур по США и Канаде. Источники проекта отметили, что спрос на выступления Орбакайте в Штатах «почти нулевой». Корпоративное турне по РФ начнется с музыкального фестиваля в Кремлевском дворце. Ожидается, что оно состоится 1 июня. Mash пишет, что певица хотела вернуться с концертами еще 8 марта, однако ее отговорила ее мама, Алла Пугачева. Та заявила, что «нормальные люди не возвращаются в Россию». При этом сама Орбакайте говорила, что никогда не покидала страну. По ее словам, она живет в России. До этого заявления у нее отменили гастрольный тур в Сибири.