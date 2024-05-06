Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ

07 мая 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Сбербанк оставил без изменений ограничения на переводы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сбербанк сохраняет ограничения на количество и размер денежных переводов в течение дня, несмотря на вступление в силу нового закона, который отменяет комиссии за переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Это подтверждается условиями переводов банка и комментарием его представителя. «В „Сбербанк Онлайн“ уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме один или два млн руб. в сутки. Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества», — передает слова представителя Сбербанка РБК. С начала мая 2024 года банки обязаны осуществлять переводы между разными счетами одного и того же клиента без взимания комиссии, если сумма не превышает 30 миллионов рублей за месяц. Это правило касается как операций, проводимых по номеру счета, так и транзакций через Систему быстрых платежей (СБП), осуществляемых через интернет-банкинг или мобильные приложения. Представитель Центрального банка России в беседе с РБК уточнил, что регулятор будет контролировать выполнение банками новых норм. «Банки не имеют права устанавливать ограничения на переводы средств клиентами самим себе в рамках установленного лимита в 30 миллионов рублей в месяц», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк сохраняет ограничения на количество и размер денежных переводов в течение дня, несмотря на вступление в силу нового закона, который отменяет комиссии за переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Это подтверждается условиями переводов банка и комментарием его представителя. «В „Сбербанк Онлайн“ уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме один или два млн руб. в сутки. Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества», — передает слова представителя Сбербанка РБК. С начала мая 2024 года банки обязаны осуществлять переводы между разными счетами одного и того же клиента без взимания комиссии, если сумма не превышает 30 миллионов рублей за месяц. Это правило касается как операций, проводимых по номеру счета, так и транзакций через Систему быстрых платежей (СБП), осуществляемых через интернет-банкинг или мобильные приложения. Представитель Центрального банка России в беседе с РБК уточнил, что регулятор будет контролировать выполнение банками новых норм. «Банки не имеют права устанавливать ограничения на переводы средств клиентами самим себе в рамках установленного лимита в 30 миллионов рублей в месяц», — отметил он.