Президент Венесуэлы похвалил Путина за переход России на новый уровень

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Владимир Путин привел Россию к статусу сверхдержавы, заявил Николас Мадуро Фото:

Президент России Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который привел современную Россию к статусу новой сверхдержавы. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала страну одной из новых сверхдержав», — заявил Мадуро в эфире программы «С Мадуро +». Он добавил, что в условиях распада и дезинтеграции после развала СССР в 1991 году он добился воссоединения Российской Федерации и вывел страну на новые высоты в области экономики, социальной сферы, технологий и военной мощи.

Николас Мадуро также подчеркнул, что победа Владимира Путина на последних выборах свидетельствует о поддержке, которую он находит у российского народа. Венесуэла и Россия будут и дальше продолжать совместно двигаться в направлении многополярного мира, который станет общей судьбой для обеих стран, заключил венесуэльский лидер.

Во вторник 7 мая состоится инаугурация президента России. Владимир Путин займет самую высокую должность в стране уже в пятый раз.

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Президент России Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который привел современную Россию к статусу новой сверхдержавы. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Владимир Путин — один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала страну одной из новых сверхдержав», — заявил Мадуро в эфире программы «С Мадуро +». Он добавил, что в условиях распада и дезинтеграции после развала СССР в 1991 году он добился воссоединения Российской Федерации и вывел страну на новые высоты в области экономики, социальной сферы, технологий и военной мощи. Николас Мадуро также подчеркнул, что победа Владимира Путина на последних выборах свидетельствует о поддержке, которую он находит у российского народа. Венесуэла и Россия будут и дальше продолжать совместно двигаться в направлении многополярного мира, который станет общей судьбой для обеих стран, заключил венесуэльский лидер. Во вторник 7 мая состоится инаугурация президента России. Владимир Путин займет самую высокую должность в стране уже в пятый раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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