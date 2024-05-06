06 мая 2024

Партии проведут собственные митинги по случаю 9 Мая

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, горсад, 9 мая, арт объект, праздник победы, украшение города к 9 мая
О проведении своих митингов заявили представители всех политических партий парламента Фото:

Все политические партии парламента проведут свои мероприятия ко Дню Победы. В частности, у них запланированы митинги 8 и 9 мая, сообщили представители партий.

«Представители партии КПРФ и их союзники в 15:30 возле памятника Карлу Марксу в сквере на Театральной площади проведут небольшой митинг. Сергей Миронов (лидер партии „Справедливая Россия“) после возложения цветов 8 мая раздаст прохожим георгиевские ленточки и посетит выставку трофейной западной техники, захваченной в ходе спецоперации», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей партий.

Представитель лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также партии «Новые люди» не сообщили о своих планах на 8 мая. Но известно, что 9 мая ЛДПР, как и коммунисты, проведут собственный митинг-концерт в офисе партии на улице Краснопролетарской.

В парках Москвы на День Победы состоится более 270 культурных мероприятий. По словам заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной, мероприятия состоятся с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно» и других площадках. На этот день запланировано проведение танцевальных представлений, мастер-классов и кинопоказов, пишет RT.

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Все политические партии парламента проведут свои мероприятия ко Дню Победы. В частности, у них запланированы митинги 8 и 9 мая, сообщили представители партий. «Представители партии КПРФ и их союзники в 15:30 возле памятника Карлу Марксу в сквере на Театральной площади проведут небольшой митинг. Сергей Миронов (лидер партии „Справедливая Россия“) после возложения цветов 8 мая раздаст прохожим георгиевские ленточки и посетит выставку трофейной западной техники, захваченной в ходе спецоперации», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей партий. Представитель лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также партии «Новые люди» не сообщили о своих планах на 8 мая. Но известно, что 9 мая ЛДПР, как и коммунисты, проведут собственный митинг-концерт в офисе партии на улице Краснопролетарской. В парках Москвы на День Победы состоится более 270 культурных мероприятий. По словам заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной, мероприятия состоятся с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно» и других площадках. На этот день запланировано проведение танцевальных представлений, мастер-классов и кинопоказов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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