Партии проведут собственные митинги по случаю 9 Мая

07 мая 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

О проведении своих митингов заявили представители всех политических партий парламента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все политические партии парламента проведут свои мероприятия ко Дню Победы. В частности, у них запланированы митинги 8 и 9 мая, сообщили представители партий. «Представители партии КПРФ и их союзники в 15:30 возле памятника Карлу Марксу в сквере на Театральной площади проведут небольшой митинг. Сергей Миронов (лидер партии „Справедливая Россия“) после возложения цветов 8 мая раздаст прохожим георгиевские ленточки и посетит выставку трофейной западной техники, захваченной в ходе спецоперации», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей партий. Представитель лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также партии «Новые люди» не сообщили о своих планах на 8 мая. Но известно, что 9 мая ЛДПР, как и коммунисты, проведут собственный митинг-концерт в офисе партии на улице Краснопролетарской. В парках Москвы на День Победы состоится более 270 культурных мероприятий. По словам заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной, мероприятия состоятся с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно» и других площадках. На этот день запланировано проведение танцевальных представлений, мастер-классов и кинопоказов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все политические партии парламента проведут свои мероприятия ко Дню Победы. В частности, у них запланированы митинги 8 и 9 мая, сообщили представители партий. «Представители партии КПРФ и их союзники в 15:30 возле памятника Карлу Марксу в сквере на Театральной площади проведут небольшой митинг. Сергей Миронов (лидер партии „Справедливая Россия“) после возложения цветов 8 мая раздаст прохожим георгиевские ленточки и посетит выставку трофейной западной техники, захваченной в ходе спецоперации», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей партий. Представитель лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также партии «Новые люди» не сообщили о своих планах на 8 мая. Но известно, что 9 мая ЛДПР, как и коммунисты, проведут собственный митинг-концерт в офисе партии на улице Краснопролетарской. В парках Москвы на День Победы состоится более 270 культурных мероприятий. По словам заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной, мероприятия состоятся с 12:00 до 20:00 на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно» и других площадках. На этот день запланировано проведение танцевальных представлений, мастер-классов и кинопоказов, пишет RT.