06 мая 2024

Sky: хакеры взломали серверы Минобороны Британии

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Cерверы Минобороны Британии взломали хакеры, пишет Sky News Фото:

Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании. Об этом сообщили журналисты телеканала Sky News. Уточняется, что британские власти не называют страну, организовавшую взлом. Однако предполагается, что взлом совершен со стороны Китая.

«Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», — говорится в сообщении журналистов. Предположительно установлено, что кибератаке подверглась система начисления заработной платы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Речь идет о раскрытии имен и банковских реквизитов.

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Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании. Об этом сообщили журналисты телеканала Sky News. Уточняется, что британские власти не называют страну, организовавшую взлом. Однако предполагается, что взлом совершен со стороны Китая. «Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», — говорится в сообщении журналистов. Предположительно установлено, что кибератаке подверглась система начисления заработной платы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Речь идет о раскрытии имен и банковских реквизитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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