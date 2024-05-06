Sky: хакеры взломали серверы Минобороны Британии

07 мая 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Cерверы Минобороны Британии взломали хакеры, пишет Sky News Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании. Об этом сообщили журналисты телеканала Sky News. Уточняется, что британские власти не называют страну, организовавшую взлом. Однако предполагается, что взлом совершен со стороны Китая. «Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», — говорится в сообщении журналистов. Предположительно установлено, что кибератаке подверглась система начисления заработной платы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Речь идет о раскрытии имен и банковских реквизитов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании. Об этом сообщили журналисты телеканала Sky News. Уточняется, что британские власти не называют страну, организовавшую взлом. Однако предполагается, что взлом совершен со стороны Китая. «Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», — говорится в сообщении журналистов. Предположительно установлено, что кибератаке подверглась система начисления заработной платы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Речь идет о раскрытии имен и банковских реквизитов.