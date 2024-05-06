Как бурить скважину на участке, чтобы вода была чистая

Качественную скважину для питьевой воды смогут пробурить опытные специалисты

07 мая 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Скважина с водой на участке позволит жить комфортно и заниматься садоводством Фото: Владимир Васин © URA.RU Успешно выращивать овощи и фрукты на садовом участке, а также комфортно жить можно при наличии надежного источника водоснабжения. О том, как правильно пробурить скважину, чтобы вода была чистая — узнаете из материала URA.RU. Как выбрать место под скважину При выборе места под скважину важно, чтобы доступ к ней был удобным. От фундамента дома лучше отступить как минимум три метра. Также скважину желательно бурить подальше от канализации или от сточной ямы. Если неподалеку уже есть скважина или колодец, например, на соседнем участке, то необходимо отступить 10-15 метров. Прежде чем бурить скважину, надо убедиться, что она не повредит другие коммуникации: газовые трубы, электрокабели, систему канализации, передает издание РБК. В какое время года лучше бурить скважину на дачном участке Буровые работы на воду можно проводить в любое время года. Однако удобнее этим заниматься в теплое время, лучше всего летом. Важно, чтобы погода позволяла технике проехать на участок, поскольку в дождливую пору это будет сделать сложно. Процесс бурения Бурить скважины можно как с использованием спецтехники, так и вручную. Если садовод обладает необходимым опытом, то он может сделать скважину сам. Но специалисты, все-таки, могут провести работы с применением производительной бурильной техники, такой подход помогает избежать лишних проблем. Кроме того, при отсутствии опыта можно «проскочить» водоносный слой и все усилия пойдут насмарку. Место для скважины на участке должно быть удобным и доступным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очистка скважин В городских квартирах вода обычно уже проходит стадию очистки и соответствует нормам СанПиНа, поэтому считается питьевой. На загородных участках воду из скважин необходимо дополнительно очищать. Для этого используются различные фильтры, которые очищают воду от избытка железа, механических загрязнений, лишних солей калия и магния. Также после очистки вода становится мягче. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Успешно выращивать овощи и фрукты на садовом участке, а также комфортно жить можно при наличии надежного источника водоснабжения. О том, как правильно пробурить скважину, чтобы вода была чистая — узнаете из материала URA.RU. При выборе места под скважину важно, чтобы доступ к ней был удобным. От фундамента дома лучше отступить как минимум три метра. Также скважину желательно бурить подальше от канализации или от сточной ямы. Если неподалеку уже есть скважина или колодец, например, на соседнем участке, то необходимо отступить 10-15 метров. Прежде чем бурить скважину, надо убедиться, что она не повредит другие коммуникации: газовые трубы, электрокабели, систему канализации, передает издание РБК. Буровые работы на воду можно проводить в любое время года. Однако удобнее этим заниматься в теплое время, лучше всего летом. Важно, чтобы погода позволяла технике проехать на участок, поскольку в дождливую пору это будет сделать сложно. Бурить скважины можно как с использованием спецтехники, так и вручную. Если садовод обладает необходимым опытом, то он может сделать скважину сам. Но специалисты, все-таки, могут провести работы с применением производительной бурильной техники, такой подход помогает избежать лишних проблем. Кроме того, при отсутствии опыта можно «проскочить» водоносный слой и все усилия пойдут насмарку. В городских квартирах вода обычно уже проходит стадию очистки и соответствует нормам СанПиНа, поэтому считается питьевой. На загородных участках воду из скважин необходимо дополнительно очищать. Для этого используются различные фильтры, которые очищают воду от избытка железа, механических загрязнений, лишних солей калия и магния. Также после очистки вода становится мягче.