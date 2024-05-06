Чем запомнились последние шесть лет президентства Путина

Главные цитаты главы государства — от «печенегов» до «распределения коврижек»

07 мая 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Инаугурация президента Путина пройдет 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Инаугурация президента России Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина на новый срок. За время правления глава государства не раз отвечал на массу вопросов, комментировал проблемы и события как в стране, так и за ее пределами. Именно к этому событию URA.RU собрало подборку ярких цитат и высказываний российского лидера за последние шесть лет. 2018 год «Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно», — заявил президент на пресс-конференции Фото: EPA/TASS О Пескове и его заявлениях «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон, [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» О состоянии здоровья «Не дождетесь», — ответил президент журналистам, комментируя вопрос о своем здоровье. О позитивном влиянии санкций «Да, негативные влияния есть. Но посмотрите: есть и плюс от этих санкционных дел. Они заставили нас включить мозги». О внимании к себе В 2018 году президент уточнял, что Россия, в отличие от США, не стремится к мировому господству Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть» О мире без России «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это [ядерный удар] будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» О чиновниках и противоречиях Журналисты спросили Путина о том, что в регионах чиновники нередко делают резонансные заявления, противоречащие политике, которую проводит и декларирует президент. Глава государства припомнил русскую поговорку: «Царь хороший — бояре воры и разбойники». 2019 «Сейчас ведь чего только нет — шесть или пять полов напридумывали, трансформеры, транс… я не понимаю даже, что это такое. Дай бог здоровья всем, но эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения», — прокомментировал Путин свое отношение к ЛГБТ-сообществу (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) в ходе пресс-конференции в Осаке (Япония) Фото: EPA/TASS О зарплатах чиновников «Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались» О Владимире Зеленском до президентства «Он талантливый человек, помню его выступления в КВН в Москве. Это было талантливо и смешно. Сейчас это не смешно. Это не комедия, это трагедия». Видео: RT О «закрытии» интернета в России «„Свободный“ и „суверенный“ интернет — эти понятия не противоречат друг другу, ведь закон [о суверенном интернете] направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет — чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас <…> Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать» 2020 год «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы, — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — сказал Путин о пандемии COVID-19 в ходе совещания с главами регионов Официальный сайт Президента РФ О себе как о царе «Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день» О похоронах недругов России О похоронах недругов в России Путин высказался на ежегодной большой пресс-конференции в 2020 году Фото: EPA/TASS «Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах» О родителях на Западе и в России «Что касается „родителя номер 1“, „родителя номер 2“, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет „родителя номер 1“, будут папа и мама» О плохих годах «Что значит год „плохой“? Год — это как погода. Погода бывает плохая или хорошая? Так и год. Есть плюсы и минусы. Как в жизни всегда» О юридическом языке Популярную в народе фразу Путин припомнил на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Фото: Официальный сайт Президента РФ «Я же по базовому образованию юрист. Но очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят: „Без полбанки не разберешься“. Это отдельное испытание», — прокомментировал Путин предложения члена Совета Федерации Андрея Клишаса по оформлению поправок в Конституцию. О невозможности не использовать русский мат «Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить: „Редиска!“ а не употреблять ненормативную лексику <…> Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике», — ответил Путин на вопрос журналиста и певца Сергея Шнурова, который поинтересовался, как простому человеку описать жизнь, не используя ненормативную лексику. 2021 год «Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Об оскорблениях Байдена «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: „Кто как обзывается — тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка, смысл очень глубокий в этом, психологический», — прокомментировал Путин высказывание американского президента Джо Байдена, который назвал российского лидера «убийцей». О жизни после отставки О том, что Путин будет делать после отставки, он заявил на «Итогах года-2021» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть» О прививках от коронавируса «Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтоб не создавать конкурентных преимуществ другим производителям. Я не думаю, что так важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в какое-то другое место, тоже надо было показать? <…> В советской школе никого не спрашивали. Всех вакцинировали. Шлеп-шлеп-шлеп. И меня не спрашивали. Я же из рабочей семьи <…> Люди понимают, что прививки сделать нужно. Ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять» Про «бан» в интернете Мнение по поводу «бана» в интернете Путин высказал на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», — сказал Путин, отвечая на предположение о том, что социальные сети могут заблокировать страницы Кремля за фразу Путина о штурме Капитолия в США. Об отдыхе и советских песнях «У меня не так много времени на отдых. У нас как отдыхают? Посидят да выпьют. А как поднимут, так и поют. А что поют? Я русский человек. Русские, советские песни. Они мелодичные, красивые и содержательные» 2022 год «После распада Советского Союза многим казалось, что начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить как в Париже. А сейчас выясняется, что как в Париже многим жить не хочется» Александр Щербак/ТАСС «Боюсь-боюсь» «Наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал „боюсь, боюсь, боюсь“. Но, если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны», — прокомментировал Путин нарастающую угрозу со стороны Запада. Видео: «Первый канал» О Минских соглашениях и Макроне «Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент, действующий недавно, заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — прокомментировал Путин нежелание Киева следовать Минским соглашениям. О трудолюбии и «резиновой попе» «Трудолюбие — отдельный талант. Это не просто, извините, „резиновая попа“. Это талант заставить себя работать» О холоде в европейских домах без российского газа Фразу «Мерзни, мерзни, волчий хвост» президент Путин вспомнил на ПМЭФ-2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — прокомментировал Путин ситуацию с газом в Европе. О невозможности отдать Донбасс «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу» О том, кому верить «Верить никому нельзя, только мне», — ответил Путин на вопрос о том кому верить: отчетам Минобороны или бойцам с передовой. 2023 год «Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке, на что я ему отметил — а у граждан наших есть проблемы», — подчеркнул Путин и принес свои извинения россиянам за резкий рост цен на куриные яйца. Фото: Георгий Бергал © URA.RU О горящих «Леопардах» и F-16 О горящих «Леопардах» и F-16 Путин заявил в ходе ПМЭФ-2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Танки, в том числе „Леопарды“, горят. Так же будут гореть и F-16. Но если они будут базироваться за пределами Украины, нам надо будет посмотреть, как их поражать» Об искусственном интеллекте «Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. А значит, нужно возглавить» О ситуации в англиканской церкви «В англиканской церкви сейчас обсуждается вопрос гендерно-нейтрального бога. Что тут сказать… Прости их, Господи! Не ведают, что творят» 2024 год «Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным. Тем не менее вам придется найти с ним общий язык. Ищите способы убедить его. Я думаю, что он умный человек. Человечеству необходимо задуматься над тем, что произойдет благодаря новейшим разработкам в области генетики или искусственного интеллекта», — сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карслону Фото: Пресс-служба президента РФ О будущем русских и украинцев «Отношения между двумя народами в любом случае будут восстановлены. Это займет много времени, но они заживут. Приведу пример. На поле боя происходит боевая встреча. Украинские солдаты попадают в окружение. Это пример из реальной жизни. Наши солдаты кричали им: „Нет никаких шансов. Сдавайтесь. Выходи — будешь жив“. Внезапно украинские солдаты закричали оттуда по-русски. Идеальный русский. Говорят: „Русские не сдаются“. И все они погибли. Они до сих пор идентифицируют себя как русских» О своей роли Об ощущении собственной роли Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС «Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет» Об отношении к людям со стороны чиновников «Вы сказали: „Остались самые упертые“… Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — ответил Путин губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал упертыми людей, отказывающихся покидать свои дома из-за угрозы паводков. Видео: РИА Новости О результатах работы «Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина на новый срок. За время правления глава государства не раз отвечал на массу вопросов, комментировал проблемы и события как в стране, так и за ее пределами. Именно к этому событию URA.RU собрало подборку ярких цитат и высказываний российского лидера за последние шесть лет. «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон, [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» «Не дождетесь», — ответил президент журналистам, комментируя вопрос о своем здоровье. «Да, негативные влияния есть. Но посмотрите: есть и плюс от этих санкционных дел. Они заставили нас включить мозги». «Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть» «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это [ядерный удар] будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» Журналисты спросили Путина о том, что в регионах чиновники нередко делают резонансные заявления, противоречащие политике, которую проводит и декларирует президент. Глава государства припомнил русскую поговорку: «Царь хороший — бояре воры и разбойники». «Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались» «Он талантливый человек, помню его выступления в КВН в Москве. Это было талантливо и смешно. Сейчас это не смешно. Это не комедия, это трагедия». Видео: RT «„Свободный“ и „суверенный“ интернет — эти понятия не противоречат друг другу, ведь закон [о суверенном интернете] направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет — чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас <…> Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать» «Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день» «Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах» «Что касается „родителя номер 1“, „родителя номер 2“, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет „родителя номер 1“, будут папа и мама» «Что значит год „плохой“? Год — это как погода. Погода бывает плохая или хорошая? Так и год. Есть плюсы и минусы. Как в жизни всегда» «Я же по базовому образованию юрист. Но очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят: „Без полбанки не разберешься“. Это отдельное испытание», — прокомментировал Путин предложения члена Совета Федерации Андрея Клишаса по оформлению поправок в Конституцию. «Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить: „Редиска!“ а не употреблять ненормативную лексику <…> Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике», — ответил Путин на вопрос журналиста и певца Сергея Шнурова, который поинтересовался, как простому человеку описать жизнь, не используя ненормативную лексику. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: „Кто как обзывается — тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка, смысл очень глубокий в этом, психологический», — прокомментировал Путин высказывание американского президента Джо Байдена, который назвал российского лидера «убийцей». «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть» «Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтоб не создавать конкурентных преимуществ другим производителям. Я не думаю, что так важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в какое-то другое место, тоже надо было показать? <…> В советской школе никого не спрашивали. Всех вакцинировали. Шлеп-шлеп-шлеп. И меня не спрашивали. Я же из рабочей семьи <…> Люди понимают, что прививки сделать нужно. Ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять» «Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», — сказал Путин, отвечая на предположение о том, что социальные сети могут заблокировать страницы Кремля за фразу Путина о штурме Капитолия в США. «У меня не так много времени на отдых. У нас как отдыхают? Посидят да выпьют. А как поднимут, так и поют. А что поют? Я русский человек. Русские, советские песни. Они мелодичные, красивые и содержательные» «Наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал „боюсь, боюсь, боюсь“. Но, если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны», — прокомментировал Путин нарастающую угрозу со стороны Запада. Видео: «Первый канал» «Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент, действующий недавно, заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — прокомментировал Путин нежелание Киева следовать Минским соглашениям. «Трудолюбие — отдельный талант. Это не просто, извините, „резиновая попа“. Это талант заставить себя работать» «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — прокомментировал Путин ситуацию с газом в Европе. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу» «Верить никому нельзя, только мне», — ответил Путин на вопрос о том кому верить: отчетам Минобороны или бойцам с передовой. «Танки, в том числе „Леопарды“, горят. Так же будут гореть и F-16. Но если они будут базироваться за пределами Украины, нам надо будет посмотреть, как их поражать» «Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. А значит, нужно возглавить» «В англиканской церкви сейчас обсуждается вопрос гендерно-нейтрального бога. Что тут сказать… Прости их, Господи! Не ведают, что творят» «Отношения между двумя народами в любом случае будут восстановлены. Это займет много времени, но они заживут. Приведу пример. На поле боя происходит боевая встреча. Украинские солдаты попадают в окружение. Это пример из реальной жизни. Наши солдаты кричали им: „Нет никаких шансов. Сдавайтесь. Выходи — будешь жив“. Внезапно украинские солдаты закричали оттуда по-русски. Идеальный русский. Говорят: „Русские не сдаются“. И все они погибли. Они до сих пор идентифицируют себя как русских» «Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет» «Вы сказали: „Остались самые упертые“… Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — ответил Путин губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал упертыми людей, отказывающихся покидать свои дома из-за угрозы паводков. Видео: РИА Новости «Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять»