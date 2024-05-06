06 мая 2024

Чем запомнились последние шесть лет президентства Путина

Главные цитаты главы государства — от «печенегов» до «распределения коврижек»

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Инаугурация президента Путина пройдет 7 мая Фото:
статья из сюжета
Инаугурация президента России

Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина на новый срок. За время правления глава государства не раз отвечал на массу вопросов, комментировал проблемы и события как в стране, так и за ее пределами. Именно к этому событию URA.RU собрало подборку ярких цитат и высказываний российского лидера за последние шесть лет.

2018 год

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«Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно», — заявил президент на пресс-конференции
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О Пескове и его заявлениях

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон, [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

О состоянии здоровья

«Не дождетесь», — ответил президент журналистам, комментируя вопрос о своем здоровье.

О позитивном влиянии санкций

«Да, негативные влияния есть. Но посмотрите: есть и плюс от этих санкционных дел. Они заставили нас включить мозги».

О внимании к себе

Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва
В 2018 году президент уточнял, что Россия, в отличие от США, не стремится к мировому господству
Фото:

«Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть»

О мире без России

«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это [ядерный удар] будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?»

О чиновниках и противоречиях

Журналисты спросили Путина о том, что в регионах чиновники нередко делают резонансные заявления, противоречащие политике, которую проводит и декларирует президент. Глава государства припомнил русскую поговорку: «Царь хороший — бояре воры и разбойники».

2019

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«Сейчас ведь чего только нет — шесть или пять полов напридумывали, трансформеры, транс… я не понимаю даже, что это такое. Дай бог здоровья всем, но эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения», — прокомментировал Путин свое отношение к ЛГБТ-сообществу (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) в ходе пресс-конференции в Осаке (Япония)
Фото: EPA/TASS

О зарплатах чиновников

«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались»

О Владимире Зеленском до президентства

«Он талантливый человек, помню его выступления в КВН в Москве. Это было талантливо и смешно. Сейчас это не смешно. Это не комедия, это трагедия».

Видео: RT

О «закрытии» интернета в России

«„Свободный“ и „суверенный“ интернет — эти понятия не противоречат друг другу, ведь закон [о суверенном интернете] направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет — чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас <…> Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать»

2020 год

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы, — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — сказал Путин о пандемии COVID-19 в ходе совещания с главами регионов
Официальный сайт Президента РФ

О себе как о царе

«Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день»

О похоронах недругов России

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О похоронах недругов в России Путин высказался на ежегодной большой пресс-конференции в 2020 году
Фото: EPA/TASS

«Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах»

О родителях на Западе и в России

«Что касается „родителя номер 1“, „родителя номер 2“, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет „родителя номер 1“, будут папа и мама»

О плохих годах

«Что значит год „плохой“? Год — это как погода. Погода бывает плохая или хорошая? Так и год. Есть плюсы и минусы. Как в жизни всегда»

О юридическом языке

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Популярную в народе фразу Путин припомнил на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Фото: Официальный сайт Президента РФ

«Я же по базовому образованию юрист. Но очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят: „Без полбанки не разберешься“. Это отдельное испытание», — прокомментировал Путин предложения члена Совета Федерации Андрея Клишаса по оформлению поправок в Конституцию.

О невозможности не использовать русский мат

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить: „Редиска!“ а не употреблять ненормативную лексику <…> Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике», — ответил Путин на вопрос журналиста и певца Сергея Шнурова, который поинтересовался, как простому человеку описать жизнь, не используя ненормативную лексику.

2021 год

Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи
«Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Об оскорблениях Байдена

«Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: „Кто как обзывается — тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка, смысл очень глубокий в этом, психологический», — прокомментировал Путин высказывание американского президента Джо Байдена, который назвал российского лидера «убийцей».

О жизни после отставки

Прямая линия с Владимиром Путиным. Челябинск
О том, что Путин будет делать после отставки, он заявил на «Итогах года-2021»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть»

О прививках от коронавируса

«Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтоб не создавать конкурентных преимуществ другим производителям. Я не думаю, что так важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в какое-то другое место, тоже надо было показать? <…> В советской школе никого не спрашивали. Всех вакцинировали. Шлеп-шлеп-шлеп. И меня не спрашивали. Я же из рабочей семьи <…> Люди понимают, что прививки сделать нужно. Ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять»

Про «бан» в интернете

ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург
Мнение по поводу «бана» в интернете Путин высказал на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», — сказал Путин, отвечая на предположение о том, что социальные сети могут заблокировать страницы Кремля за фразу Путина о штурме Капитолия в США.

Об отдыхе и советских песнях

«У меня не так много времени на отдых. У нас как отдыхают? Посидят да выпьют. А как поднимут, так и поют. А что поют? Я русский человек. Русские, советские песни. Они мелодичные, красивые и содержательные»

2022 год

«После распада Советского Союза многим казалось, что начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить как в Париже. А сейчас выясняется, что как в Париже многим жить не хочется»
Александр Щербак/ТАСС

«Боюсь-боюсь»

«Наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал „боюсь, боюсь, боюсь“. Но, если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны», — прокомментировал Путин нарастающую угрозу со стороны Запада.

Видео: «Первый канал»

О Минских соглашениях и Макроне

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент, действующий недавно, заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — прокомментировал Путин нежелание Киева следовать Минским соглашениям.

О трудолюбии и «резиновой попе»

«Трудолюбие — отдельный талант. Это не просто, извините, „резиновая попа“. Это талант заставить себя работать»

О холоде в европейских домах без российского газа

ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: выступление Владимира Путина. Санкт-Петербург
Фразу «Мерзни, мерзни, волчий хвост» президент Путин вспомнил на ПМЭФ-2022
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — прокомментировал Путин ситуацию с газом в Европе.

О невозможности отдать Донбасс

«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу»

О том, кому верить

«Верить никому нельзя, только мне», — ответил Путин на вопрос о том кому верить: отчетам Минобороны или бойцам с передовой.

2023 год

Итоги года с Владимиром Путиным. Москва
«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке, на что я ему отметил — а у граждан наших есть проблемы», — подчеркнул Путин и принес свои извинения россиянам за резкий рост цен на куриные яйца.
Фото: Георгий Бергал © URA.RU

О горящих «Леопардах» и F-16

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург
О горящих «Леопардах» и F-16 Путин заявил в ходе ПМЭФ-2023
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Танки, в том числе „Леопарды“, горят. Так же будут гореть и F-16. Но если они будут базироваться за пределами Украины, нам надо будет посмотреть, как их поражать»

Об искусственном интеллекте

«Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. А значит, нужно возглавить»

О ситуации в англиканской церкви

«В англиканской церкви сейчас обсуждается вопрос гендерно-нейтрального бога. Что тут сказать… Прости их, Господи! Не ведают, что творят»

2024 год

Интервью Путина Такеру Карлсону.
«Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным. Тем не менее вам придется найти с ним общий язык. Ищите способы убедить его. Я думаю, что он умный человек. Человечеству необходимо задуматься над тем, что произойдет благодаря новейшим разработкам в области генетики или искусственного интеллекта», — сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карслону
Фото: Пресс-служба президента РФ

О будущем русских и украинцев

«Отношения между двумя народами в любом случае будут восстановлены. Это займет много времени, но они заживут. Приведу пример. На поле боя происходит боевая встреча. Украинские солдаты попадают в окружение. Это пример из реальной жизни. Наши солдаты кричали им: „Нет никаких шансов. Сдавайтесь. Выходи — будешь жив“. Внезапно украинские солдаты закричали оттуда по-русски. Идеальный русский. Говорят: „Русские не сдаются“. И все они погибли. Они до сих пор идентифицируют себя как русских»

О своей роли

Об ощущении собственной роли Путин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет»

Об отношении к людям со стороны чиновников

«Вы сказали: „Остались самые упертые“… Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — ответил Путин губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал упертыми людей, отказывающихся покидать свои дома из-за угрозы паводков.

Видео: РИА Новости

О результатах работы

«Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять»

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Во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина на новый срок. За время правления глава государства не раз отвечал на массу вопросов, комментировал проблемы и события как в стране, так и за ее пределами. Именно к этому событию URA.RU собрало подборку ярких цитат и высказываний российского лидера за последние шесть лет. «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон, [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» «Не дождетесь», — ответил президент журналистам, комментируя вопрос о своем здоровье. «Да, негативные влияния есть. Но посмотрите: есть и плюс от этих санкционных дел. Они заставили нас включить мозги». «Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть» «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это [ядерный удар] будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» Журналисты спросили Путина о том, что в регионах чиновники нередко делают резонансные заявления, противоречащие политике, которую проводит и декларирует президент. Глава государства припомнил русскую поговорку: «Царь хороший — бояре воры и разбойники». «Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались» «Он талантливый человек, помню его выступления в КВН в Москве. Это было талантливо и смешно. Сейчас это не смешно. Это не комедия, это трагедия». Видео: RT «„Свободный“ и „суверенный“ интернет — эти понятия не противоречат друг другу, ведь закон [о суверенном интернете] направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет — чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас <…> Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать» «Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день» «Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах» «Что касается „родителя номер 1“, „родителя номер 2“, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет „родителя номер 1“, будут папа и мама» «Что значит год „плохой“? Год — это как погода. Погода бывает плохая или хорошая? Так и год. Есть плюсы и минусы. Как в жизни всегда» «Я же по базовому образованию юрист. Но очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят: „Без полбанки не разберешься“. Это отдельное испытание», — прокомментировал Путин предложения члена Совета Федерации Андрея Клишаса по оформлению поправок в Конституцию. «Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить: „Редиска!“ а не употреблять ненормативную лексику <…> Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике», — ответил Путин на вопрос журналиста и певца Сергея Шнурова, который поинтересовался, как простому человеку описать жизнь, не используя ненормативную лексику. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: „Кто как обзывается — тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка, смысл очень глубокий в этом, психологический», — прокомментировал Путин высказывание американского президента Джо Байдена, который назвал российского лидера «убийцей». «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть» «Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтоб не создавать конкурентных преимуществ другим производителям. Я не думаю, что так важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в какое-то другое место, тоже надо было показать? <…> В советской школе никого не спрашивали. Всех вакцинировали. Шлеп-шлеп-шлеп. И меня не спрашивали. Я же из рабочей семьи <…> Люди понимают, что прививки сделать нужно. Ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять» «Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», — сказал Путин, отвечая на предположение о том, что социальные сети могут заблокировать страницы Кремля за фразу Путина о штурме Капитолия в США. «У меня не так много времени на отдых. У нас как отдыхают? Посидят да выпьют. А как поднимут, так и поют. А что поют? Я русский человек. Русские, советские песни. Они мелодичные, красивые и содержательные» «Наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал „боюсь, боюсь, боюсь“. Но, если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это делаю и буду делать дальше, буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны», — прокомментировал Путин нарастающую угрозу со стороны Запада. Видео: «Первый канал» «Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент, действующий недавно, заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — прокомментировал Путин нежелание Киева следовать Минским соглашениям. «Трудолюбие — отдельный талант. Это не просто, извините, „резиновая попа“. Это талант заставить себя работать» «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — прокомментировал Путин ситуацию с газом в Европе. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу» «Верить никому нельзя, только мне», — ответил Путин на вопрос о том кому верить: отчетам Минобороны или бойцам с передовой. «Танки, в том числе „Леопарды“, горят. Так же будут гореть и F-16. Но если они будут базироваться за пределами Украины, нам надо будет посмотреть, как их поражать» «Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. А значит, нужно возглавить» «В англиканской церкви сейчас обсуждается вопрос гендерно-нейтрального бога. Что тут сказать… Прости их, Господи! Не ведают, что творят» «Отношения между двумя народами в любом случае будут восстановлены. Это займет много времени, но они заживут. Приведу пример. На поле боя происходит боевая встреча. Украинские солдаты попадают в окружение. Это пример из реальной жизни. Наши солдаты кричали им: „Нет никаких шансов. Сдавайтесь. Выходи — будешь жив“. Внезапно украинские солдаты закричали оттуда по-русски. Идеальный русский. Говорят: „Русские не сдаются“. И все они погибли. Они до сих пор идентифицируют себя как русских» «Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет» «Вы сказали: „Остались самые упертые“… Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — ответил Путин губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал упертыми людей, отказывающихся покидать свои дома из-за угрозы паводков. Видео: РИА Новости «Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять»
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