Госдума ограничила траты из избирательных фондов до регистрации кандидатов

07 мая 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Изменения сузят лазейки для возможного злоупотребления избирательным законодательством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума ввела предел расходования средств избирательных фондов, которое осуществляется до регистрации кандидатов и списков кандидатов. Документ принят во втором третьем чтении единогласно, пишет газета «Ведомости». «Госдума единогласно приняла сразу двух в чтениях — втором и третьем — пакет поправок в избирательное законодательство. Поправками, в частности, допускается введение предельных размеров расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов», — говорится в материале. Уточняется, что эти изменения помогут сузить лазейки для возможного злоупотребления избирательным законодательством. По словам политтехнолога Олега Захарова, ЦИК еще в прошлом году планировал разработать меры для борьбы с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов. По его словам, так ЦИК пыталась исключить ситуации, когда кандидат прогоняет деньги через избирательный счет внушительную сумму, а потом не сдает документы на регистрацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума ввела предел расходования средств избирательных фондов, которое осуществляется до регистрации кандидатов и списков кандидатов. Документ принят во втором третьем чтении единогласно, пишет газета «Ведомости». «Госдума единогласно приняла сразу двух в чтениях — втором и третьем — пакет поправок в избирательное законодательство. Поправками, в частности, допускается введение предельных размеров расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов», — говорится в материале. Уточняется, что эти изменения помогут сузить лазейки для возможного злоупотребления избирательным законодательством. По словам политтехнолога Олега Захарова, ЦИК еще в прошлом году планировал разработать меры для борьбы с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов. По его словам, так ЦИК пыталась исключить ситуации, когда кандидат прогоняет деньги через избирательный счет внушительную сумму, а потом не сдает документы на регистрацию.