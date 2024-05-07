Госдума ограничила траты из избирательных фондов до регистрации кандидатов

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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
Изменения сузят лазейки для возможного злоупотребления избирательным законодательством Фото:

Госдума ввела предел расходования средств избирательных фондов, которое осуществляется до регистрации кандидатов и списков кандидатов. Документ принят во втором третьем чтении единогласно, пишет газета «Ведомости».

«Госдума единогласно приняла сразу двух в чтениях — втором и третьем — пакет поправок в избирательное законодательство. Поправками, в частности, допускается введение предельных размеров расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов», — говорится в материале.

Уточняется, что эти изменения помогут сузить лазейки для возможного злоупотребления избирательным законодательством. По словам политтехнолога Олега Захарова, ЦИК еще в прошлом году планировал разработать меры для борьбы с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов. По его словам, так ЦИК пыталась исключить ситуации, когда кандидат прогоняет деньги через избирательный счет внушительную сумму, а потом не сдает документы на регистрацию.

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Госдума ввела предел расходования средств избирательных фондов, которое осуществляется до регистрации кандидатов и списков кандидатов. Документ принят во втором третьем чтении единогласно, пишет газета «Ведомости». «Госдума единогласно приняла сразу двух в чтениях — втором и третьем — пакет поправок в избирательное законодательство. Поправками, в частности, допускается введение предельных размеров расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидатов и списков кандидатов», — говорится в материале. Уточняется, что эти изменения помогут сузить лазейки для возможного злоупотребления избирательным законодательством. По словам политтехнолога Олега Захарова, ЦИК еще в прошлом году планировал разработать меры для борьбы с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов. По его словам, так ЦИК пыталась исключить ситуации, когда кандидат прогоняет деньги через избирательный счет внушительную сумму, а потом не сдает документы на регистрацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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