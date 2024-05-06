Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением для НАТО

Аналитик Фенуик: ядерными учениями РФ предупреждает западных союзников Украины

07 мая 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Россия проведет учения с ядерным оружием Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Заявление России о начале ядерных учений является предупреждением для стран НАТО. Об этом заявил французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. «Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине», — передает слова Фенуика французский канал LCI. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину. Россия заявила, что готова провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. В США отметили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление России о начале ядерных учений является предупреждением для стран НАТО. Об этом заявил французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. «Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине», — передает слова Фенуика французский канал LCI. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину. Россия заявила, что готова провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. В США отметили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.