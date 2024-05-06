06 мая 2024

Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением для НАТО

Аналитик Фенуик: ядерными учениями РФ предупреждает западных союзников Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Россия проведет учения с ядерным оружием Фото:

Заявление России о начале ядерных учений является предупреждением для стран НАТО. Об этом заявил французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик.

«Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине», — передает слова Фенуика французский канал LCI. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину.

Россия заявила, что готова провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. В США отметили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.

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Заявление России о начале ядерных учений является предупреждением для стран НАТО. Об этом заявил французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. «Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине», — передает слова Фенуика французский канал LCI. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину. Россия заявила, что готова провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. В США отметили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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