Во Франции назвали ядерные учения России предупреждением для НАТО

Россия проведет учения с ядерным оружиемФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Заявление России о начале ядерных учений является предупреждением для стран НАТО. Об этом заявил французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик.
«Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине», — передает слова Фенуика французский канал LCI. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину.
Россия заявила, что готова провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. В США отметили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.
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Заявление России о начале ядерных учений является предупреждением для стран НАТО. Об этом заявил французский эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик. «Начало российских ядерных учений является предупреждением странам НАТО, которые оказывают помощь Украине», — передает слова Фенуика французский канал LCI. Он сделал акцент на том, это заявление сделано для тех стран, что поддерживают финансово и военными методами Украину. Россия заявила, что готова провести учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Уточнялось, что их проведение продиктовано заявлениями лидеров стран НАТО, которые предприняли резко дестабилизирующие действия. В США отметили, что не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.