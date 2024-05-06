Новолуние 8 мая 2024: что категорически нельзя делать в этот день

07 мая 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Ученые выделяют четыре фазы Луны, в рамках синодического месяца, составляющего 29-30 дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU Каждый месяц Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия. Ученые выделяют четыре главные фазы Луны, сменяющие друг друга по очереди — это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Зарождение или новолуние считается одним из самых мистических состояний луны. URA.RU рассказывает, что категорически нельзя делать в новолуние 8 мая 2024 года. Когда начинается новолуние и что происходит В мае 2024 года новолуние начнется восьмого числа в 06:22 (мск). Процент освещения Луны в этот день будет около нуля. В небе получится увидеть лишь темное пятно. Спутник Земли в этом время будет находиться в зоне зодиакального созвездия Телец. Земной знак не предвещает негативных перемен. Фаза новой луны длится один день. Уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа, пишут «Известия». Уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Влияние новолуния на человека Еще с древних времен люди верили, что новолуние оказывает важное влияние на самочувствие и жизнь человека. Зарождение новой Луны — период энергетического спада. В этот день может чувствоваться сильная усталость. Со слов некоторых астрологов, мужчины в новолуние становятся более агрессивными, женщины могут впасть в депрессию, а дети будут больше капризничать. Но новолуние в знаке Тельца, которое наступит 8 мая 2024 года, можно считать, скорее, благоприятным днем. Новолуние, по мнению астрологов, лучшее время для решения финансовых проблем и покупки недвижимости. Но стоит задуматься над безопасностью своей жизни, чтобы избежать проблем весь май. Новолуние в знаке Тельца станет, скорее, благоприятным днем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что категорически нельзя делать в новолуние в мае 2024 года Астрологи выделают пять главных табу на новолуние 8 мая 2024 года:. Избегайте в этот день спонтанных финансовых решений. Телец держит под контролем вопросы, связанные с финансами и не любит необдуманные покупки или инвестиции. Подождите более благоприятных дней.

Не стоит начинать новые серьезные отношения. Телец также управляет долгосрочными отношениями, но новолуние — не благоприятное время для нового романа или вступления в брак.

Избегайте диет или изменений в питании. Телец влияет на все, что связано с наслаждениями, в том числе от еды. Новая диета, которую вы начнете в полнолуние, может быть неэффективной.

Не проводите ритуалы, направленные на материальное благополучие. Телец связан с материальными благами, но в новолуние лучше довериться Вселенной.

Откажитесь от обязательств. Новолуние в Тельце может вызвать желание завести новые привязанности, но лучше не брать на себя ничего лишнего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый месяц Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия. Ученые выделяют четыре главные фазы Луны, сменяющие друг друга по очереди — это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Зарождение или новолуние считается одним из самых мистических состояний луны. URA.RU рассказывает, что категорически нельзя делать в новолуние 8 мая 2024 года. В мае 2024 года новолуние начнется восьмого числа в 06:22 (мск). Процент освещения Луны в этот день будет около нуля. В небе получится увидеть лишь темное пятно. Спутник Земли в этом время будет находиться в зоне зодиакального созвездия Телец. Земной знак не предвещает негативных перемен. Фаза новой луны длится один день. Уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа, пишут «Известия». Еще с древних времен люди верили, что новолуние оказывает важное влияние на самочувствие и жизнь человека. Зарождение новой Луны — период энергетического спада. В этот день может чувствоваться сильная усталость. Со слов некоторых астрологов, мужчины в новолуние становятся более агрессивными, женщины могут впасть в депрессию, а дети будут больше капризничать. Но новолуние в знаке Тельца, которое наступит 8 мая 2024 года, можно считать, скорее, благоприятным днем. Новолуние, по мнению астрологов, лучшее время для решения финансовых проблем и покупки недвижимости. Но стоит задуматься над безопасностью своей жизни, чтобы избежать проблем весь май. Астрологи выделают пять главных табу на новолуние 8 мая 2024 года:.