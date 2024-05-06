06 мая 2024

Новолуние 8 мая 2024: что категорически нельзя делать в этот день

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая экскурсия на Белую Башню после консервации. Екатеринбург, луна, город, ночь
Ученые выделяют четыре фазы Луны, в рамках синодического месяца, составляющего 29-30 дней Фото:

Каждый месяц Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия. Ученые выделяют четыре главные фазы Луны, сменяющие друг друга по очереди — это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Зарождение или новолуние считается одним из самых мистических состояний луны. URA.RU рассказывает, что категорически нельзя делать в новолуние 8 мая 2024 года.

Когда начинается новолуние и что происходит

В мае 2024 года новолуние начнется восьмого числа в 06:22 (мск). Процент освещения Луны в этот день будет около нуля. В небе получится увидеть лишь темное пятно. Спутник Земли в этом время будет находиться в зоне зодиакального созвездия Телец. Земной знак не предвещает негативных перемен. Фаза новой луны длится один день. Уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа, пишут «Известия».

Апрель в городе. Пермь
Уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа
Фото:

Влияние новолуния на человека

Еще с древних времен люди верили, что новолуние оказывает важное влияние на самочувствие и жизнь человека. Зарождение новой Луны — период энергетического спада. В этот день может чувствоваться сильная усталость. Со слов некоторых астрологов, мужчины в новолуние становятся более агрессивными, женщины могут впасть в депрессию, а дети будут больше капризничать. Но новолуние в знаке Тельца, которое наступит 8 мая 2024 года, можно считать, скорее, благоприятным днем.

Новолуние, по мнению астрологов, лучшее время для решения финансовых проблем и покупки недвижимости. Но стоит задуматься над безопасностью своей жизни, чтобы избежать проблем весь май.

Арт-объекты на Кировке. Челябинск
Новолуние в знаке Тельца станет, скорее, благоприятным днем
Фото:

Что категорически нельзя делать в новолуние в мае 2024 года

Астрологи выделают пять главных табу на новолуние 8 мая 2024 года:.

  • Избегайте в этот день спонтанных финансовых решений. Телец держит под контролем вопросы, связанные с финансами и не любит необдуманные покупки или инвестиции. Подождите более благоприятных дней.
  • Не стоит начинать новые серьезные отношения. Телец также управляет долгосрочными отношениями, но новолуние — не благоприятное время для нового романа или вступления в брак.
  • Избегайте диет или изменений в питании. Телец влияет на все, что связано с наслаждениями, в том числе от еды. Новая диета, которую вы начнете в полнолуние, может быть неэффективной.
  • Не проводите ритуалы, направленные на материальное благополучие. Телец связан с материальными благами, но в новолуние лучше довериться Вселенной.
  • Откажитесь от обязательств. Новолуние в Тельце может вызвать желание завести новые привязанности, но лучше не брать на себя ничего лишнего.

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Каждый месяц Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия. Ученые выделяют четыре главные фазы Луны, сменяющие друг друга по очереди — это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Зарождение или новолуние считается одним из самых мистических состояний луны. URA.RU рассказывает, что категорически нельзя делать в новолуние 8 мая 2024 года. В мае 2024 года новолуние начнется восьмого числа в 06:22 (мск). Процент освещения Луны в этот день будет около нуля. В небе получится увидеть лишь темное пятно. Спутник Земли в этом время будет находиться в зоне зодиакального созвездия Телец. Земной знак не предвещает негативных перемен. Фаза новой луны длится один день. Уже 9 мая наступит растущая Луна, которая сохранится до 22 числа, пишут «Известия». Еще с древних времен люди верили, что новолуние оказывает важное влияние на самочувствие и жизнь человека. Зарождение новой Луны — период энергетического спада. В этот день может чувствоваться сильная усталость. Со слов некоторых астрологов, мужчины в новолуние становятся более агрессивными, женщины могут впасть в депрессию, а дети будут больше капризничать. Но новолуние в знаке Тельца, которое наступит 8 мая 2024 года, можно считать, скорее, благоприятным днем. Новолуние, по мнению астрологов, лучшее время для решения финансовых проблем и покупки недвижимости. Но стоит задуматься над безопасностью своей жизни, чтобы избежать проблем весь май. Астрологи выделают пять главных табу на новолуние 8 мая 2024 года:.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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