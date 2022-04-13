До аварии Павел Шадрин занимал должность заместителя начальника следственного отдела СУ СК по Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший высокопоставленный сотрудник регионального управления СК по Тюменской области Павел Шадрин, сбивший насмерть двух человек на своем BMW, останется под стражей до 23 июня. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Шадрин устроил смертельное ДТП в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года на одной из тюменских дорог.

«Сегодня Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. По решению суда Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 июня 2022 года», — указано в сообщении telegram-канала Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там добавили, что мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Во время ДТП он находился в состоянии опьянения.

Как ранее указывало URA.RU, бывший майор регионального управления СК по Тюменской области Павел Шадрин совершил смертельное ДТП в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. На своем автомобиле BMW он сбил двух дорожных рабочих, которые занимались уборкой снега. Отмечалось, что до столкновения с людьми, машина под управлением Шадрина двигалась на огромной скорости.