Бывший высокопоставленный сотрудник регионального управления СК по Тюменской области Павел Шадрин, сбивший насмерть двух человек на своем BMW, останется под стражей до 23 июня. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Шадрин устроил смертельное ДТП в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года на одной из тюменских дорог.
«Сегодня Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. По решению суда Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 июня 2022 года», — указано в сообщении telegram-канала Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Там добавили, что мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Во время ДТП он находился в состоянии опьянения.
Как ранее указывало URA.RU, бывший майор регионального управления СК по Тюменской области Павел Шадрин совершил смертельное ДТП в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. На своем автомобиле BMW он сбил двух дорожных рабочих, которые занимались уборкой снега. Отмечалось, что до столкновения с людьми, машина под управлением Шадрина двигалась на огромной скорости.
Бывший высокопоставленный сотрудник регионального управления СК по Тюменской области Павел Шадрин, сбивший насмерть двух человек на своем BMW, останется под стражей до 23 июня. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Шадрин устроил смертельное ДТП в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года на одной из тюменских дорог. «Сегодня Ленинский районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. По решению суда Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 июня 2022 года», — указано в сообщении telegram-канала Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Во время ДТП он находился в состоянии опьянения. Как ранее указывало URA.RU, бывший майор регионального управления СК по Тюменской области Павел Шадрин совершил смертельное ДТП в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. На своем автомобиле BMW он сбил двух дорожных рабочих, которые занимались уборкой снега. Отмечалось, что до столкновения с людьми, машина под управлением Шадрина двигалась на огромной скорости.