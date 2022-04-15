Госдеп США: конфликт на Украине может продлиться до конца года

Конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена.
«Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты считают, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года. Блинкен сказал, что «обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться», — сообщает CNN со ссылкой на двух европейских чиновников. По информации телеканала, многие из официальных лиц, беседовавших с CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться конфликт.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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