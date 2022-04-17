СК возбудил уголовное дело из-за сноса бюста Жукова в Харькове

17 апреля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело из-за снова памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщили в СК России. «По факту сноса памятника маршалу Г.К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — сообщается на сайте СК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к этому. Ранее в Харькове демонтировали памятник Жукову и отвезли его на свалку. Это сделали представители спецподразделения Kraken полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Случаи вандализма участились на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация, сообщал президент РФ Владимир Путин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело из-за снова памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщили в СК России. «По факту сноса памятника маршалу Г.К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — сообщается на сайте СК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к этому. Ранее в Харькове демонтировали памятник Жукову и отвезли его на свалку. Это сделали представители спецподразделения Kraken полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Случаи вандализма участились на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация, сообщал президент РФ Владимир Путин.