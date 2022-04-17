Как менялась цена на продукты в Екатеринбурге из-за санкций. Инфографика

18 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

За время проведения спецоперации РФ на территории Украины и введения всех западных санкций в Свердловской области подорожали сильнее всего лук и капуста, но подешевели помидоры и огурцы. Редакция URA.RU провела анализ стоимости социально значимых продуктов в магазинах Екатеринбурга, сравнивая три периода — середина февраля, середина марта и середина апреля. Несмотря на среднюю цену огурцов в 199,72 рубля за кило на момент 20 февраля, к 14 апреля специалисты зафиксировали среднюю стоимость килограмма овоща в 135,41 рубля. Самое дешевое предложение в «Пятерочке» — 89,99 рубля за килограмм. Самый стремительный рост из овощей наблюдается у капусты — за два месяца она подорожала почти в два раза с 59,60 рубля за килограмм до 107,96 руб/кг. Самый дешевый вариант в «Магните» (97,89 руб/кг), дороже всего — в «Пятерочке» с ценой в 102,99 руб/кг. Аналогичный рост прослеживается у лука — на момент 20 февраля он в среднем стоил 28,50 руб/кг, к 14 февраля средняя цена установлена в 52,59 руб/кг. Самый дорогой репчатый лук продается в «Монетке» — 55,99 рубля за кило. Из товаров бакалейной группы самый сильный рост — у сахара. К 20 февраля он в среднем мог обойтись покупателям свердловских магазинов в 56,40 руб/кг, а на сегодняшний день его средняя стоимость — 91,19 руб/кг. Самый дешевый сахар продается в «Магните» за 84 рубля за кило. Наименее заметный рост — у макарон из твердых сортов пшеницы. За два месяца стоимость пачки в 450 грамм поднялась 3,46 рубля и к 14 апреля достигла средней стоимости в 64,31 рубля. Ранее URA.RU сообщало, какие продукты в Свердловской области подорожали сильнее всего, а какие стали дешевле. Рост цен обусловлен увеличением затрат на логистику и повышение стоимости упаковки. Как ранее заверял директор завода «Молочный кит» Игорь Пехотин, некоторые поставщики упаковочных и иных материалов решили торговать с отечественными производителями продуктов по долларовому курсу. Он считает, что данное поведение на рынке должно регулироваться законами. Кроме того, на цены значительно повлияли городские паникеры, которые закупались продуктами впрок. Они раскупали товары и опустошали полки в момент. Объяснили они это тем, что растут цены и в сторону российской экономики направлены западные санкции. Эти меры экономической борьбы введены в ответ на решение провести спецоперацию ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины, которая стала вынужденной вследствие усиления давления на мирных жителей Донбасса в феврале текущего года.