Оружие проходило в качестве вещественных доказательств по уголовным делам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов расплавили конфискованное оружие, служившее в качестве вещдоков, в печи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, все процедуры по уничтожению являются плановыми

«Вооружение отправилось в печь одного из промышленных предприятий Челябинска. Ружья, пистолеты и прочие предметы вооружения проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, по которым вынесены приговоры и по решению судов оружие подлежит уничтожению», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона.

В ведомстве добавили, что ранее на полигоне были ликвидированы боеприпасы к огнестрельному оружию. Мероприятия по уничтожению проходят под контролем технической комиссии.

Ранее в печь одного из городских предприятий отправилось более 45 килограммов различных наркотиков. Запрещенные вещества выступали в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.