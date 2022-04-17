17 апреля 2022
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В Челябинске огнестрельное оружие расплавили в печи. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, печка, огонь, печь
Оружие проходило в качестве вещественных доказательств по уголовным делам Фото:

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов расплавили конфискованное оружие, служившее в качестве вещдоков, в печи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, все процедуры по уничтожению являются плановыми

«Вооружение отправилось в печь одного из промышленных предприятий Челябинска. Ружья, пистолеты и прочие предметы вооружения проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, по которым вынесены приговоры и по решению судов оружие подлежит уничтожению», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона.

В ведомстве добавили, что ранее на полигоне были ликвидированы боеприпасы к огнестрельному оружию. Мероприятия по уничтожению проходят под контролем технической комиссии.

Ранее в печь одного из городских предприятий отправилось более 45 килограммов различных наркотиков. Запрещенные вещества выступали в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.

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В Челябинске сотрудники правоохранительных органов расплавили конфискованное оружие, служившее в качестве вещдоков, в печи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, все процедуры по уничтожению являются плановыми «Вооружение отправилось в печь одного из промышленных предприятий Челябинска. Ружья, пистолеты и прочие предметы вооружения проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, по которым вынесены приговоры и по решению судов оружие подлежит уничтожению», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона. В ведомстве добавили, что ранее на полигоне были ликвидированы боеприпасы к огнестрельному оружию. Мероприятия по уничтожению проходят под контролем технической комиссии. Ранее в печь одного из городских предприятий отправилось более 45 килограммов различных наркотиков. Запрещенные вещества выступали в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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