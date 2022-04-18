Челябинский губернатор Текслер обратится к элитам области

По данным URA.RU, Алексей Текслер выступит перед челябинскими лидерами бизнеса и политики в мае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с отчетом о работе за 2021 год перед элитами региона. Доклад уже поступил в областной парламент. Эту информацию подтвердили URA.RU 19 апреля в региональном заксобрании и пресс-службе Текслера.

«Отчет губернатора поступил в заксобрание. Предварительно его должны рассмотреть на комитетах, после чего будет назначена дата выступления», — заявил URA.RU спикер ЗСО Александр Лазарев.

«Послание в работе. Дата выступления уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

По информации агентства, выступление Текслера состоится в мае и, возможно, вне стен заксобрания. До пандемии для губернаторских посланий абонировали зал театра драмы, способный вместить до нескольких сотен приглашенных.

Само мероприятие проходит ежегодно. Помимо собственно отчета, выступление губернатора может включать и планы на текущий год. Так, в 2021 году, выступая перед представителями политической и бизнес-элиты, Текслер назвал ряд проектов, намеченных к реализации в регионе. Среди них завершение строительства метро, обновление транспорта, привлечение новых инвестиций в регион, создание гигантского спортивного комплекса в Челябинске, перспектива присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту.