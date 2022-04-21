В Unisteam работают над проектами, которые помогут российским предприятиям отказаться от импортных комплектующих Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод паровых установок Unisteam в Миассе (Челябинская область) развернул производство парогенераторов, способных заменить зарубежные. С развитием нового производства компания сможет обеспечить нефте- и газодобывающую отрасль отечественными комплектующими.

«Цена нашего парогенератора будет в разы привлекательнее, чем у зарубежных аналогов. Поскольку паро- и теплогенерация — одна из наших основных компетенций, сотрудникам завода под силу уже в ближайшее время запустить в серийное производство качественный импортозамещающий продукт», — передает слова коммерческого директора компании Unisteam Станислава Гейера пресс-служба министерства промышленности региона.

Гайер добавил, что большой плюс миасского парогенератора заключается в возможности комбинироваться с другими агрегатами на шасси «Урала» и оперативно подстраиваться под индивидуальные нужды потребителя. На новую продукцию уже поступают предзаказы. В компании не собираются прекращать модернизацию производства. Сегодня специалисты прорабатывают варианты создания отечественных комплектующих для других отраслей.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий назвал Unisteam примером того, как можно переориентироваться в период санкционных ограничений, и начать производить актуальную для рынка продукцию. Со стороны министерства, по словам Рыжего, ведется работа по выстраиванию новых кооперационных цепочек, помощи поставщикам и потребителям из самых разных отраслей, налаживанию контакта и выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Многие российские предприятия в период санкционных ограничений начали делать упор на производство импортозамещающей продукции. Многие, благодаря этому, вышли на новый производственный уровень, увеличили мощности. Государство оказывает предприятиям поддержку для достижения максимально высокого уровня импортозамещения.

пресс-служба ФРП

пресс-служба ФРП

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам