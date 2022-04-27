Дефицит бюджета РФ компенсируют за счет народных денег 27 апреля 2022 в 20:29 Размер текста - 17 + Силуанов заявил, что выпадающие доходы бюджета РФ от отсрочки соцвзносов компенсируют из ФНБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доходы бюджета России, выпадающие от отсрочки социальных взносов в 2022 году, компенсируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «У нас уже было заявлено, что все доходы, которые мы соберем, они все пойдут на расходы. Замещать выпадающие доходы будем деньгами федерального бюджета. Возьмем деньги из фонда национального благосостояния. То есть эти объемы отсрочки — 1 трлн 100 млн и 540 млрд во втором и третьем кварталах — будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственного внебюджетного фонда», — передает ТАСС слова Силуанова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что правительство не придумало, как потратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), поэтому предпочитает продолжить их накапливать. Объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет повышен с 7 до 10% от общего объема ВВП. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Доходы бюджета России, выпадающие от отсрочки социальных взносов в 2022 году, компенсируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «У нас уже было заявлено, что все доходы, которые мы соберем, они все пойдут на расходы. Замещать выпадающие доходы будем деньгами федерального бюджета. Возьмем деньги из фонда национального благосостояния. То есть эти объемы отсрочки — 1 трлн 100 млн и 540 млрд во втором и третьем кварталах — будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственного внебюджетного фонда», — передает ТАСС слова Силуанова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что правительство не придумало, как потратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), поэтому предпочитает продолжить их накапливать. Объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет повышен с 7 до 10% от общего объема ВВП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям