Туроператор: в отелях Турции ждут туристов из России. Сообщения о выселении оказались фейком

27 апреля 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Сообщения об отмене бронирований туров россиян в Турции оказались фейком Фото: Нина Калинина © URA.RU Сообщения о том, что турецкая компания Tantur, представитель туроператора TUI, якобы потребовала от отелей отменить бронирования и даже выселить российских туристов, оказались фейком. Tantur действительно отказалась сотрудничать с тремя российскими компаниями, одна из которых, TT Travel LLC, возит туристов из РФ, но на россиянах это никак не скажется. Об этом URA.RU заявили в турфирме FUN&SUN (юридическое лицо TT Travel LLC), подчеркнув, что ранее сами отказались работать с TUI. В письме финансовый директор Tantur Джеми Озкана заявил турецким отелям-партнерам, что компания вынуждена приостановить все операции с заездом до 31 мая с туроператорами TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited, «владельцем которых является Россия». В российских же СМИ 25 апреля появилась информация, что от отелей Турции потребовали отменить бронирования российских туристов и выселить их. «Турецкая компания Tantur принадлежит европейскому TUI, с которым мы раньше сотрудничали. В документе упоминается TT Travel LLC — это юридическое лицо нашей компании FUN&SUN, и две фирмы, одна работала с Прибалтикой (TT Baltics SIA), другая с туристами из Беларуси, Казахстана и других стран (Borublita Holdings Limited). Турецкая компания Tantur решила сообщить отелям, что с этими организациями далее не сотрудничает, ссылаясь на санкции. Что касается нас, мы в марте просто отказались от TUI и развиваемся дальше под брендом FUN&SUN, у нас сейчас другая принимающая компания и наших туристов это никак не затрагивает», — сообщили URA.RU в пресс-службе FUN&SUN. Компания TT Travel LLC, которой принадлежит туроператор «FUN&SUN» (ранее «TUI Россия»), зарегистрирована в России и ранее входила в состав ООО «КН-Холдинг», и ранее, по данным Forbes, была связана с сыновьями попавшего под санкции миллиардера Алексея Мордашова. С апреля 2022 года 75% доли в компании владеет Тарас Демура, «КН-Холдинг» же снизил свою долю в российском туроператоре до 25%. Вторая компания, указанная в письме Tantur, TT Baltics SIA, согласно базе данных lursoft.lv, зарегистрирована в Риге, также входит в состав «КН-Холдинг», бенефициаром указан гражданин РФ. Borublita Holdings Limited, по информации sbis.ru, зарегистрирована на Кипре, имеет представительство в Москве. Руководителем представительств является Владимир Рубцов. Он же, к слову, занимает должность заместителя гендиректора по продукту и операционной деятельности туроператора «FUN&SUN». В беседе с URA.RU представитель Алексея Мордашова отказалась комментировать информацию о связи компаний TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited, с которыми Турция приостановила работу, со семьей миллиардера. «Только по „FUN&SUN“ могу подтвердить переход собственности, по остальным компаниям информацией не обладаю», — подчеркнула она. В компании Tantur никто не ответил на звонок агентства, был направлен официальный запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сообщения о том, что турецкая компания Tantur, представитель туроператора TUI, якобы потребовала от отелей отменить бронирования и даже выселить российских туристов, оказались фейком. Tantur действительно отказалась сотрудничать с тремя российскими компаниями, одна из которых, TT Travel LLC, возит туристов из РФ, но на россиянах это никак не скажется. Об этом URA.RU заявили в турфирме FUN&SUN (юридическое лицо TT Travel LLC), подчеркнув, что ранее сами отказались работать с TUI. В письме финансовый директор Tantur Джеми Озкана заявил турецким отелям-партнерам, что компания вынуждена приостановить все операции с заездом до 31 мая с туроператорами TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited, «владельцем которых является Россия». В российских же СМИ 25 апреля появилась информация, что от отелей Турции потребовали отменить бронирования российских туристов и выселить их. «Турецкая компания Tantur принадлежит европейскому TUI, с которым мы раньше сотрудничали. В документе упоминается TT Travel LLC — это юридическое лицо нашей компании FUN&SUN, и две фирмы, одна работала с Прибалтикой (TT Baltics SIA), другая с туристами из Беларуси, Казахстана и других стран (Borublita Holdings Limited). Турецкая компания Tantur решила сообщить отелям, что с этими организациями далее не сотрудничает, ссылаясь на санкции. Что касается нас, мы в марте просто отказались от TUI и развиваемся дальше под брендом FUN&SUN, у нас сейчас другая принимающая компания и наших туристов это никак не затрагивает», — сообщили URA.RU в пресс-службе FUN&SUN. Компания TT Travel LLC, которой принадлежит туроператор «FUN&SUN» (ранее «TUI Россия»), зарегистрирована в России и ранее входила в состав ООО «КН-Холдинг», и ранее, по данным Forbes, была связана с сыновьями попавшего под санкции миллиардера Алексея Мордашова. С апреля 2022 года 75% доли в компании владеет Тарас Демура, «КН-Холдинг» же снизил свою долю в российском туроператоре до 25%. Вторая компания, указанная в письме Tantur, TT Baltics SIA, согласно базе данных lursoft.lv, зарегистрирована в Риге, также входит в состав «КН-Холдинг», бенефициаром указан гражданин РФ. Borublita Holdings Limited, по информации sbis.ru, зарегистрирована на Кипре, имеет представительство в Москве. Руководителем представительств является Владимир Рубцов. Он же, к слову, занимает должность заместителя гендиректора по продукту и операционной деятельности туроператора «FUN&SUN». В беседе с URA.RU представитель Алексея Мордашова отказалась комментировать информацию о связи компаний TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited, с которыми Турция приостановила работу, со семьей миллиардера. «Только по „FUN&SUN“ могу подтвердить переход собственности, по остальным компаниям информацией не обладаю», — подчеркнула она. В компании Tantur никто не ответил на звонок агентства, был направлен официальный запрос.