Белоусов назвал тактику Украины, на которую делается высочайшая ставка

Белоусов: Европе грозит дестабилизация
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов заявил, что Россия готова пойти на мирные переговоры и закончить конфликт
Белоусов заявил, что Россия готова пойти на мирные переговоры и закончить конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Киев делает высочайшую ставку на террористические акты для затягивания конфликта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Поставки ВСУ вооружения и наемников угрожают Европе дестабилизацией, уточнил он.

«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты», — заявил Белоусов на заседании. Он также отметил, что поставки ВСУ вооружения и наемников лишь повышают угрозу дестабилизации не только на Украине, но и в самой Европе. При этом министр подчеркнул, что российские ВС продолжают наступательные действия. Он также вновь напомнил, что Россия готова уже сейчас урегулировать конфликт.

Ранее о рисках усиления террористической угрозы со стороны Украины заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, российские власти внимательно отслеживают ситуацию и готовы принимать меры для подавления подобных угроз.

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Киев делает высочайшую ставку на террористические акты для затягивания конфликта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Поставки ВСУ вооружения и наемников угрожают Европе дестабилизацией, уточнил он. «Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты», — заявил Белоусов на заседании. Он также отметил, что поставки ВСУ вооружения и наемников лишь повышают угрозу дестабилизации не только на Украине, но и в самой Европе. При этом министр подчеркнул, что российские ВС продолжают наступательные действия. Он также вновь напомнил, что Россия готова уже сейчас урегулировать конфликт. Ранее о рисках усиления террористической угрозы со стороны Украины заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, российские власти внимательно отслеживают ситуацию и готовы принимать меры для подавления подобных угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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