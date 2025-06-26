Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Киев делает высочайшую ставку на террористические акты для затягивания конфликта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Поставки ВСУ вооружения и наемников угрожают Европе дестабилизацией, уточнил он.
«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты», — заявил Белоусов на заседании. Он также отметил, что поставки ВСУ вооружения и наемников лишь повышают угрозу дестабилизации не только на Украине, но и в самой Европе. При этом министр подчеркнул, что российские ВС продолжают наступательные действия. Он также вновь напомнил, что Россия готова уже сейчас урегулировать конфликт.
Ранее о рисках усиления террористической угрозы со стороны Украины заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, российские власти внимательно отслеживают ситуацию и готовы принимать меры для подавления подобных угроз.
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