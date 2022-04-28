Уволился силовик, отвечавший за поиски пропавшей в Тюмени девочки

Ренат Николаев занимает должность начальника отдела уголовного розыска УМВД Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Начальник отдела уголовного розыска УМВД Тюмени Ренат Николаев, который руководил поисками пропавшей в июне 2021 года 8-летней девочки, уходит в отставку. Тело ребенка было найдено в августе того же года. Об этом сообщает издание «РБК Тюмень».

«Начальник отдела уголовного розыска по Тюмени Ренат Николаев, под чьим руководством осуществлялся поиск подозреваемого в убийстве 8-летней тюменки летом 2021 года, уходит в отставку. Официальная причина — выход на пенсию», — сообщает «РБК Тюмень».

Журналисты издания уточнили, что точная дата увольнения Николаева из правоохранительных органов неизвестна, поскольку у него есть неиспользованные дни отпуска. По данным источников «РБК Тюмень», официальная причина отставки силовика — выход на пенсию.

В пресс-службе регионального УМВД URA.RU рассказали, что все сообщения о значимых кадровых перестановках в ведомстве публикуются на официальном сайте. На момент публикации новости, Ренат Николаев значится там как начальник отдела уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени.

Девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Ее поисками занимались как правоохранительные структуры, так и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчного в паре километров от места пропажи. 25 августа силовики задержали подозреваемого в совершении преступления, которым оказался 40-летний Виталий Бережной. Он сознался в содеянном, но позже отказался от показаний.

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