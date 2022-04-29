29 апреля 2022
28 апреля 2022

Девочка из ХМАО проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети»

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Первый стендап-клуб
София Олареско из Сургута в суперфинале спела народную песню Фото:

София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети». Она набрала 32,2% зрительских голосов. Результаты объявил Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала.

В суперфинале девочка соревновалась с Сагыном Омирбайулы и Аделией Загребиной. Последняя и выиграла шоу с результатом 40,6%. Во время суперфинала София исполнила народную песню «По Дону гуляет» совместно с репером и наставником девушки на шоу Василием Вакуленко, показали в эфире «Первого канала».

Ранее URA.RU рассказывало о проходе Софии в финал. Во время дополнительного этапа девочка набрала 49,4% голосов. В финале сургутянка набрала 41,3% голосов.

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София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети». Она набрала 32,2% зрительских голосов. Результаты объявил Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала. В суперфинале девочка соревновалась с Сагыном Омирбайулы и Аделией Загребиной. Последняя и выиграла шоу с результатом 40,6%. Во время суперфинала София исполнила народную песню «По Дону гуляет» совместно с репером и наставником девушки на шоу Василием Вакуленко, показали в эфире «Первого канала». Ранее URA.RU рассказывало о проходе Софии в финал. Во время дополнительного этапа девочка набрала 49,4% голосов. В финале сургутянка набрала 41,3% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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