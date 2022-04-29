Девочка из ХМАО проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети»

30 апреля 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

София Олареско из Сургута в суперфинале спела народную песню Фото: Размик Закарян © URA.RU София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети». Она набрала 32,2% зрительских голосов. Результаты объявил Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала. В суперфинале девочка соревновалась с Сагыном Омирбайулы и Аделией Загребиной. Последняя и выиграла шоу с результатом 40,6%. Во время суперфинала София исполнила народную песню «По Дону гуляет» совместно с репером и наставником девушки на шоу Василием Вакуленко, показали в эфире «Первого канала». Ранее URA.RU рассказывало о проходе Софии в финал. Во время дополнительного этапа девочка набрала 49,4% голосов. В финале сургутянка набрала 41,3% голосов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети». Она набрала 32,2% зрительских голосов. Результаты объявил Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала. В суперфинале девочка соревновалась с Сагыном Омирбайулы и Аделией Загребиной. Последняя и выиграла шоу с результатом 40,6%. Во время суперфинала София исполнила народную песню «По Дону гуляет» совместно с репером и наставником девушки на шоу Василием Вакуленко, показали в эфире «Первого канала». Ранее URA.RU рассказывало о проходе Софии в финал. Во время дополнительного этапа девочка набрала 49,4% голосов. В финале сургутянка набрала 41,3% голосов.