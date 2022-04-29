Девочка из ХМАО проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети»

София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети». Она набрала 32,2% зрительских голосов. Результаты объявил Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала.
В суперфинале девочка соревновалась с Сагыном Омирбайулы и Аделией Загребиной. Последняя и выиграла шоу с результатом 40,6%. Во время суперфинала София исполнила народную песню «По Дону гуляет» совместно с репером и наставником девушки на шоу Василием Вакуленко, показали в эфире «Первого канала».
София Олареско из Сургута, Ханты-Мансийский автономный округ проиграла в суперфинале шоу «Голос Дети». Она набрала 32,2% зрительских голосов. Результаты объявил Дмитрий Нагиев в прямом эфире Первого канала. В суперфинале девочка соревновалась с Сагыном Омирбайулы и Аделией Загребиной. Последняя и выиграла шоу с результатом 40,6%. Во время суперфинала София исполнила народную песню «По Дону гуляет» совместно с репером и наставником девушки на шоу Василием Вакуленко, показали в эфире «Первого канала». Ранее URA.RU рассказывало о проходе Софии в финал. Во время дополнительного этапа девочка набрала 49,4% голосов. В финале сургутянка набрала 41,3% голосов.