Девочка из ХМАО прошла в финал шоу «Голос дети»

23 апреля 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Финалистов выбрали телезрители Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU София Олареско из Сургута (ХМАО) вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Финалистов выбирали телезрители, результаты огласили в прямом эфире. «София Олареско в финале суперпроекта „Голос“», — сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев в трансляции «Первого канала». Девочка набрала 49,4% зрительских голосов. Дополнительный тур провели для участников, которые не прошли в финал после этапа «Поединок». Телезрители выбрали трех финалистов. Ранее URA.RU писало, что косами девочки из Сургута восхитился Дмитрий Нагиев. Она прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

София Олареско из Сургута (ХМАО) вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Финалистов выбирали телезрители, результаты огласили в прямом эфире. «София Олареско в финале суперпроекта „Голос“», — сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев в трансляции «Первого канала». Девочка набрала 49,4% зрительских голосов. Дополнительный тур провели для участников, которые не прошли в финал после этапа «Поединок». Телезрители выбрали трех финалистов. Ранее URA.RU писало, что косами девочки из Сургута восхитился Дмитрий Нагиев. Она прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста.