22 апреля 2022
21 апреля 2022

Девочка из ХМАО прошла в финал шоу «Голос дети»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Финалистов выбрали телезрители Фото:

София Олареско из Сургута (ХМАО) вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Финалистов выбирали телезрители, результаты огласили в прямом эфире.

«София Олареско в финале суперпроекта „Голос“», — сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев в трансляции «Первого канала». Девочка набрала 49,4% зрительских голосов.

Дополнительный тур провели для участников, которые не прошли в финал после этапа «Поединок». Телезрители выбрали трех финалистов.

Ранее URA.RU писало, что косами девочки из Сургута восхитился Дмитрий Нагиев. Она прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста.

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София Олареско из Сургута (ХМАО) вышла в финал шоу «Голос. Дети» во время дополнительного этапа. Финалистов выбирали телезрители, результаты огласили в прямом эфире. «София Олареско в финале суперпроекта „Голос“», — сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев в трансляции «Первого канала». Девочка набрала 49,4% зрительских голосов. Дополнительный тур провели для участников, которые не прошли в финал после этапа «Поединок». Телезрители выбрали трех финалистов. Ранее URA.RU писало, что косами девочки из Сургута восхитился Дмитрий Нагиев. Она прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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