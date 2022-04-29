Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о встречах с нацистами. Видео

30 апреля 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Покинувшая «Азовсталь» семья Савиных рассказала о встречах с нацбатальоном Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья Савиных, которой удалось по гуманитарному коридору эвакуироваться из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассказала о своих встречах с боевиками националистической группировки «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Проработавшая почти 20 лет на комбинате пара с 11-летней дочерью была в бункере с 8 марта по 28 апреля. Они укрылись на заводе, когда их район начали обстреливать. «Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го марта выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли», — рассказал «Известиям» глава семейства Михаил Савин. По его словам, впервые представители нацбатальона появились 10 марта, приехав впятером на небольшом фургоне. Как утверждает Наталья Савина, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами. «Они живой интерес проявили к бункеру — потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. А мы там, мирные, сидим и занимаем», — продолжила женщина. По ее словам, они обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться. О коридоре семейная пара узнала по радио. 29 апреля с территории завода «Азовсталь», занятого бойцами Вооруженных сил Украины, впервые вышли гражданские. это была семья Савиных. Сообщалось, что националисты запугивали их, утверждая, что до выхода они не дойдут. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти не хотят выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На металлургическом комбинате вместе с иностранными наемниками и националистами оставались жители освобожденного города, именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода, а вместо этого отдал приказ о блокировке комплекса. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Семья Савиных, которой удалось по гуманитарному коридору эвакуироваться из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассказала о своих встречах с боевиками националистической группировки «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Проработавшая почти 20 лет на комбинате пара с 11-летней дочерью была в бункере с 8 марта по 28 апреля. Они укрылись на заводе, когда их район начали обстреливать. «Мы смотрели за оборудованием и укрывались. 8-го марта выдвинулась колонна из нашего цеха во главе с нашим начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. На выезде из города их обстреляли», — рассказал «Известиям» глава семейства Михаил Савин. По его словам, впервые представители нацбатальона появились 10 марта, приехав впятером на небольшом фургоне. Как утверждает Наталья Савина, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами. «Они живой интерес проявили к бункеру — потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. А мы там, мирные, сидим и занимаем», — продолжила женщина. По ее словам, они обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться. О коридоре семейная пара узнала по радио. 29 апреля с территории завода «Азовсталь», занятого бойцами Вооруженных сил Украины, впервые вышли гражданские. это была семья Савиных. Сообщалось, что националисты запугивали их, утверждая, что до выхода они не дойдут. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти не хотят выпускать людей, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На металлургическом комбинате вместе с иностранными наемниками и националистами оставались жители освобожденного города, именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода, а вместо этого отдал приказ о блокировке комплекса. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.