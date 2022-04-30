Пермская полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода

В Пермском крае ГИБДД ищет водителя, сбившего пешехода Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Тело погибшего мужчины, сбитого неизвестным автомобилем, обнаружили утром 1 мая на трассе Полазна—Чусовой в Пермском крае. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в УГИБДД региона. Авария, по всей вероятности, случилась ночью.

«По предварительной информации, на 40-м километре автодороги [неизвестный водитель] допустил наезд на неустановленного пешехода, который в нарушение Правил дорожного движения двигался по краю проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов», — рассказали в Чусовском отделе ГИБДД. Личность погибшего устанавливается.

В полиции приводят описание погибшего пешехода. «Мужчина 25—30 лет, был одет в зеленую куртку, черные спортивные штаны, на левой руке — кольцо из серого металла и наручные часы», — сообщается в материалах дела. Свидетелей происшествия просят сообщить имеющуюся информацию в полицию.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП с двумя погибшими на трассе Пермь—Екатеринбург. А подробности аварии с погибшим пешеходом в Перми попали в эфир федерального канала.