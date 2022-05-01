Басков объяснил, почему не покинул Россию. Видео

01 мая 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Николай Басков поблагодарил россиян за чувства, которые они ему дарят Фото: Илья Московец © URA.RU Певец Николай Басков принял решение остаться в России, так как любит свой народ и поддерживает президента. Об этом певец рассказал в ходе выступления на марафоне «Za Россию». «У меня простой выбор — я за Россию, за президента, за свой народ. В эти трудные моменты я здесь нахожусь, в своей стране, и безумно счастлив испытывать те невероятные чувства, которые мне дарят наши люди. Низкий им поклон за это. И Россия действительно великая держава. Я выступаю со своими концертами и выступал в госпиталях, и выступал перед беженцами, а люди, которые вот так приходят на площадь и тоже благодарят наших военных, — для них это, мне кажется, самая главная эмоциональная и духовная поддержка», — сказала Басков в интервью Пятому каналу. Российские звезды начали массово уезжать из страны после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Кремле отметили, что уехавшие из России звезды «не сделают погоду», так как в стране много талантов. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Певец Николай Басков принял решение остаться в России, так как любит свой народ и поддерживает президента. Об этом певец рассказал в ходе выступления на марафоне «Za Россию». «У меня простой выбор — я за Россию, за президента, за свой народ. В эти трудные моменты я здесь нахожусь, в своей стране, и безумно счастлив испытывать те невероятные чувства, которые мне дарят наши люди. Низкий им поклон за это. И Россия действительно великая держава. Я выступаю со своими концертами и выступал в госпиталях, и выступал перед беженцами, а люди, которые вот так приходят на площадь и тоже благодарят наших военных, — для них это, мне кажется, самая главная эмоциональная и духовная поддержка», — сказала Басков в интервью Пятому каналу. Российские звезды начали массово уезжать из страны после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Кремле отметили, что уехавшие из России звезды «не сделают погоду», так как в стране много талантов.