В Нижнем Тагиле водитель сбил ребенка, проезжая на красный свет

04 мая 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Свердловчанин сбил 4-летнюю девочку Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Водитель из Нижнего Тагила проехал на красный сигнал светофора и сбил 4-летнюю девочку, переходившую дорогу с отцом. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на ребенка. В результате аварии 4-летняя девочка с травмами доставлена в Центральную детскую городскую больницу г. Нижнего Тагила», — сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 3 мая в 18 часов вечера на Красногвардейской улице. Водителем оказался 59-летний мужчина, ранее нарушавший ПДД всего 1 раз. Сотрудники полиции подтвердили, что в момент ДТП водитель был трезв. По словам мужчины, отец не держал ребенка за руку при переходе по пешеходному переходу. Серьезных травм девочка не получила, после медицинского осмотра ребенка отправили домой. Ранее мы рассказывали о ДТП под Нижним Тагилом, при котором перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Также URA.RU сообщало о 19-летнем парне, устроившим массовое ДТП в Каменске-Уральском. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Водитель из Нижнего Тагила проехал на красный сигнал светофора и сбил 4-летнюю девочку, переходившую дорогу с отцом. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на ребенка. В результате аварии 4-летняя девочка с травмами доставлена в Центральную детскую городскую больницу г. Нижнего Тагила», — сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 3 мая в 18 часов вечера на Красногвардейской улице. Водителем оказался 59-летний мужчина, ранее нарушавший ПДД всего 1 раз. Сотрудники полиции подтвердили, что в момент ДТП водитель был трезв. По словам мужчины, отец не держал ребенка за руку при переходе по пешеходному переходу. Серьезных травм девочка не получила, после медицинского осмотра ребенка отправили домой. Ранее мы рассказывали о ДТП под Нижним Тагилом, при котором перевернулся автобус с детской хоккейной командой. Также URA.RU сообщало о 19-летнем парне, устроившим массовое ДТП в Каменске-Уральском.