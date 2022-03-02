02 марта 2022

Под Нижним Тагилом перевернулся автобус с 17 детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД проводит проверку инцидента с перевернувшимся автобусом Фото:

Вечером 2 марта под Нижним Тагилом перевернулся автобус с детской хоккейной командой, ехавшими из Каменска-Уральского в Кушву с соревнований. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«В Пригородном районе Нижнего Тагила пассажирский автобус опрокинулся в кювет из-за невнимательности водителя. В момент ДТП в салоне находились 20 человек, 17 из которых — дети», — сообщили в пресс-службе. В аварии один ребенок получил перелом позвоночника. Его госпитализировали.

По версии ГИБДД, водитель отвлекся на разговор с тренером, из-за чего автобус слетел с дороги на скорости 85 километров в час. Получивший травму мальчик был пристегнут. Больше в автобусе никто не пострадал.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что районное отделение ведомства взяло на контроль проверку инцидента. ДТП произошло в 20:30 2 марта.

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Вечером 2 марта под Нижним Тагилом перевернулся автобус с детской хоккейной командой, ехавшими из Каменска-Уральского в Кушву с соревнований. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. «В Пригородном районе Нижнего Тагила пассажирский автобус опрокинулся в кювет из-за невнимательности водителя. В момент ДТП в салоне находились 20 человек, 17 из которых — дети», — сообщили в пресс-службе. В аварии один ребенок получил перелом позвоночника. Его госпитализировали. По версии ГИБДД, водитель отвлекся на разговор с тренером, из-за чего автобус слетел с дороги на скорости 85 километров в час. Получивший травму мальчик был пристегнут. Больше в автобусе никто не пострадал. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что районное отделение ведомства взяло на контроль проверку инцидента. ДТП произошло в 20:30 2 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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