Менять полисы челябинцам не придется (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейшая в Челябинской области страховая компания «Астра-металл», специализирующаяся на обязательном медицинском страховании (ОМС), присоединилась к свердловской компании «Астрамед-МС». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе территориального ФОМС.

«СМК „Астрамед-МС“ (АО) является полным правопреемником ООО СМК „Астра-металл“ по вопросам финансового обеспечения и оплаты медицинской помощи по ОМС. Она принимает на себя все обязательства по обеспечению и защите прав застрахованных граждан. Жители Челябинской области, имеющие полисы ООО СМК „Астра-металл“, автоматически становятся застрахованными СМК „Астрамед-МС“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТФОМС Челябинской области.

Там также добавили, что полисы обязательного медстрахования, выданные компанией «Астра-металл», продолжают действовать на всей территории России. Срока давности они не имеют и замены не требуют.

Компания «Астра-металл» появилась в 1992 году в Магнитогорске, до вхождения в состав свердловской компании она работала в Челябинской области и в Башкирии. В ее клиентской базе числилось порядка 1,5 млн человек, из них почти 1,4 млн — в Челябинской области. О планах слияния бизнеса стало известно весной 2022 года.

Скрин: пресс-служба ТФОМ Челябинской области