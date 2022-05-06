Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ в Краматорске

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Военные РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода „Энергомашспецсталь“ в городе Краматорск», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также российская армия уничтожила тактический ракетный комплекс «Точка-У» в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области.

РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Значительные территории народных республик освобождены, сообщали в Минобороны РФ.

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Российская армия уничтожила крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода „Энергомашспецсталь“ в городе Краматорск», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также российская армия уничтожила тактический ракетный комплекс «Точка-У» в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Значительные территории народных республик освобождены, сообщали в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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