Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ в Краматорске

06 мая 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода „Энергомашспецсталь“ в городе Краматорск», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также российская армия уничтожила тактический ракетный комплекс «Точка-У» в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Значительные территории народных республик освобождены, сообщали в Минобороны РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российская армия уничтожила крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода „Энергомашспецсталь“ в городе Краматорск», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Также российская армия уничтожила тактический ракетный комплекс «Точка-У» в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Значительные территории народных республик освобождены, сообщали в Минобороны РФ.