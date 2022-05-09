Военные РФ отбили остров Змеиный, ВСУ сдают свои позиции. Главное к вечеру 9 мая

09 мая 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ предотвратили попытку ВСУ захватить остров Змеиный. По данным Минобороны РФ, в результате было уничтожено более 50 украинских диверсантов, а на берегу остались тела 24 военных. Кроме того, в День Победы ВСУ атаковали Херсон. Ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 мая. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и националистических батальонов. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ. Мариуполь освободили в конце апреля этого года.