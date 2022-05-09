Вооруженные силы РФ предотвратили попытку ВСУ захватить остров Змеиный. По данным Минобороны РФ, в результате было уничтожено более 50 украинских диверсантов, а на берегу остались тела 24 военных. Кроме того, в День Победы ВСУ атаковали Херсон. Ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 мая.
- Украинские десантники двое суток пытались прорвать оборону острова Змеиный, сообщает Минобороны РФ. На берег пытались высадиться морской и воздушный десант. В Вооруженным силам РФ удалось обить атаку противника — ВСУ понесли значительные человеческие и технические потери.
- Российские системы ПВО сбили над Херсоном восемь ракет реактивной системы залпового огня «Ураган». Националисты попытались атаковать город во время празднования Дня Победы. Кроме того, ВСУ пытались нанести удары по Чернобаевке — над городом были сбиты пять ракет.
- За сутки из Мариуполя были эвакуированы 408 мирных жителей, включая 65 детей. По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, людей направили в село Безыменное.
- Бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. Бригада ВСУ покинула город после небольших боестолкновений.
- Командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха добровольно сдал российской армии склад с оружием. В тайнике были обнаружены десятки автоматов калашникова, пулеметы и сотни гранат.
- Российские военные уничтожили шесть украинских вертолетов в Одесской области. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены ракетами «Оникс» морского базирования.
Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее основной целью является спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинской армии и националистических батальонов. На данный момент российская армия освободила значительные районы ДНР и ЛНР, Херсонская и большая часть Запорожской области также контролируются ВС РФ. Мариуполь освободили в конце апреля этого года.
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