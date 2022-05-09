РИАН: ВСУ пытались нанести удары по Херсонской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
В Херсоне работает система ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по Херсону в День Победы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», находящийся на месте событий.

«Украинские войска пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО», — сообщает журналист.

Также ВСУ пытались нанести удары по Чернобаевке. Уточняется, что были сбиты пять воздушных целей.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, как потеряли Херсон. По их словам, город был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны сообщили, что заняли всю Херсонскую область.

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Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по Херсону в День Победы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», находящийся на месте событий. «Украинские войска пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО», — сообщает журналист. Также ВСУ пытались нанести удары по Чернобаевке. Уточняется, что были сбиты пять воздушных целей. Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, как потеряли Херсон. По их словам, город был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны сообщили, что заняли всю Херсонскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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