РИАН: ВСУ пытались нанести удары по Херсонской области

В Херсоне работает система ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались нанести удары по Херсону в День Победы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», находящийся на месте событий.

«Украинские войска пытаются нанести удары по Херсону. Слышны звуки взрывов, работает ПВО», — сообщает журналист.

Также ВСУ пытались нанести удары по Чернобаевке. Уточняется, что были сбиты пять воздушных целей.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, как потеряли Херсон. По их словам, город был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны сообщили, что заняли всю Херсонскую область.