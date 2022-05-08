Украинский ОМОНовец добровольно сдал ВС РФ склад с вооружением

09 мая 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Подполковник ВСУ добровольно сдал замаскированный склад с вооружением Фото: Анастасия Богданова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха отказался от плана диверсии и добровольно сдал российской армии замаскированный склад с вооружением. Там солдаты РФ обнаружили десятки автоматов Калашникова, пулеметы и сотни гранат. «Саламаха после встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы добровольно сдал замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулеметами, сотнями гранат», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Сообщается, что российские силовики после досмотра базы обнаружили 120 ящиков боекомплекта, а также 50 единиц стрелкового оружия АК-74, АКСУ, полицейские дробовики украинского производства, 2 пулемета НСВ «Утес» со ста коробами патронов. Саламаха также рассказал, что Киев планировал ряд диверсий в тылу ВС РФ на освобожденных от украинских националистов территориях Херсонской области. Украинский ОМОНовец раскрыл планы своего руководства, заявив что он является «наследником ветерана ВОВ, который чтит память своего предка». Подполковник также раскрыл имена бывших сотрудников, ответственных за сохранность склада. Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, как потеряли Херсон. По их словам, город был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха отказался от плана диверсии и добровольно сдал российской армии замаскированный склад с вооружением. Там солдаты РФ обнаружили десятки автоматов Калашникова, пулеметы и сотни гранат. «Саламаха после встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы добровольно сдал замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулеметами, сотнями гранат», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Сообщается, что российские силовики после досмотра базы обнаружили 120 ящиков боекомплекта, а также 50 единиц стрелкового оружия АК-74, АКСУ, полицейские дробовики украинского производства, 2 пулемета НСВ «Утес» со ста коробами патронов. Саламаха также рассказал, что Киев планировал ряд диверсий в тылу ВС РФ на освобожденных от украинских националистов территориях Херсонской области. Украинский ОМОНовец раскрыл планы своего руководства, заявив что он является «наследником ветерана ВОВ, который чтит память своего предка». Подполковник также раскрыл имена бывших сотрудников, ответственных за сохранность склада. Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, как потеряли Херсон. По их словам, город был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область.