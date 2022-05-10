Ведущий свердловский вуз меняет правила приема выпускных работ

УрФУ начал прием выпускных квалификационных работ в электронном виде в 2020 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральский федеральный университет планирует перейти на полностью безбумажный документооборот к 2024 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Вуз планирует перейти на полностью безбумажный документооборот к 2024 году. Разрешение на прием выпускных квалификационных работ в электронном виде было введено еще в начале пандемии в 2020-м. Над рядом инициатив по финансовым документам и справкам работает университетская бухгалтерия», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в регионах России резко подорожала офисная бумага. Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, может ускорить переход организаций на безбумажные технологии и электронный документооборот. В этом случае спрос на бумагу снизится, что повлечет за собой дополнительное снижение цены.

После спецоперации на Украине США и Евросоюз начали вводить санкции против России. В правительстве РФ отмечали, что у них готов план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.