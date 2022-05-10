Пермские приставы заставили настоятеля храма выплатить зарплату

Работники религиозной организации все же получили свои деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Православный приход храма во имя святой великомученицы Екатерины в Краснокамске (Пермский край) не выплатил своим работникам зарплату. Работники были вынуждены обратиться в суд. Далее уже приставы добились выплаты долга. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Четырем работникам не выплатили зарплату, порядка 300 тысяч рублей. Суд постановил выплатить им не только долг по зарплате, но также компенсировать неиспользованный отпуск, моральный вред и задержку обязательных выплат», — указано в пресс-релизе.

Документы о взыскании долгов поступили в краснокамское отделение судебных приставов. Настоятеля храма об этом уведомили и предупредили, что если он не исполнит вовремя решение суда, то подвергнется штрафным санкциям. Но добровольной выплаты не последовало. Храм за это, как и обещали, оштрафовали на 35 тысяч рублей. Но и после того работникам деньги не вернули. Тогда судебный пристав взыскал денежные средства с расчетных счетов организации-должника. В результате пострадавшие работники получили свои выплаты.

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