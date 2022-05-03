Приставы наказали пермяка за отказ работать в женском монастыре

Работы по ремонту зданий монастыря нарушитель саботировал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) правоохранительные органы назначили местному жителю наказание в виде 100 часов общественных работ в местном женском монастыре. Однако мужчина не захотел работать и всячески саботировал работу, за что был арестован судебными приставами. Об этом сообщается на сайте ФССП Пермскому краю.

«Мужчине было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов, местом общественно полезного труда был определен Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Но гражданин обязательные работы саботировал», — говорится на сайте службы.

Здание монастыря было передано Пермской и Кунгурской епархии в 2015 году. Также в собственность были переданы и несколько нежилых корпусов бывшей исправительной колонии, которым был нужен ремонт. Данные помещения должен был ремонтировать виновный. За уклонение от обязательных работ сотрудник службы судебных приставов составил на пермяка протокол. Жителю Кунгура назначили двое суток ареста. После этого нарушителя снова отправят на общественные работы в монастырь.